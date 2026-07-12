Ousmane Sonko galvanise les patriotes dans le Baol

Le Président de PASTEF–Les Patriotes, Ousmane Sonko, a déclenché une véritable ferveur populaire dès son arrivée, ce samedi matin, dans le Baol. Avant le grand rassemblement prévu à Mbacké, il a multiplié les visites de courtoisie auprès de familles religieuses et présenté ses condoléances à des foyers récemment endeuillés.

Partout sur son passage, les populations se sont mobilisées massivement pour lui réserver un accueil exceptionnel, illustrant l’engouement qui accompagne chacun de ses déplacements.

Le point fort de cette visite a été l’inauguration du nouveau siège départemental de PASTEF à Mbacké, symbole du renforcement de l’implantation du parti dans la région. Mais le moment le plus attendu reste celui de ce dimanche : des milliers de militants et sympathisants convergent vers Mbacké pour une rencontre populaire annoncée comme historique.

À cette occasion, Ousmane Sonko devrait délivrer un message très attendu sur les enjeux politiques et les perspectives du parti, confirmant son rôle central dans la dynamique politique nationale.

Voici quelques images :