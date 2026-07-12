Serigne Aliou Mbacké lance son mouvement politique MPEC – Xall Yoonu Dëgg

Le paysage politique sénégalais s’apprête à accueillir une nouvelle formation. Serigne Aliou Mbacké a annoncé ce samedi son entrée en politique avec la création du mouvement MPEC – Xall Yoonu Dëgg.

Dans une déclaration solennelle, il a expliqué que son engagement n’est pas motivé par l’ambition personnelle ni par la quête du pouvoir, mais par la volonté de replacer l’éthique et la compétence au cœur de la gestion publique. « On ne peut plus se permettre de laisser la cité à des personnes dont la moralité est parfois douteuse », a-t-il affirmé, dénonçant une politique trop souvent guidée par les intérêts particuliers.

Serigne Aliou Mbacké a rappelé que la foi et la responsabilité politique ne sont pas incompatibles, citant l’exemple du Prophète Muhammad (PSL) qui fut à la fois guide spirituel et chef d’État. Pour lui, gouverner avec rigueur et intégrité est non seulement possible, mais nécessaire.

Le nouveau mouvement entend promouvoir une politique fondée sur la compétence, l’éthique et le service désintéressé. « Je n’entre pas en politique pour ajouter mon nom à une liste. J’y entre pour servir », a-t-il insisté.

La présentation officielle de MPEC – Xall Yoonu Dëgg est prévue le vendredi 17 juillet 2026 à Mbacké, sous le slogan : « S’instruire pour mieux servir, s’engager pour transformer ».

Abdou Marie Dia pour Xibaaru