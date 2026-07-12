BFEM : Un ancien président de jury alerte sur la sécurisation des résultats en ligne

La récente décision de la Direction des Examens et Concours (DEXCO) d’autoriser les candidats au BFEM à consulter leurs résultats par le biais d’un QR Code suscite des réactions. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mayoro Thiam, principal de collège en retraite et ancien président de jury du BFEM, salue cette innovation mais appelle à une vigilance accrue sur la sécurisation du dispositif.

Selon lui, si aucune restriction technique n’est mise en place, certains candidats pourraient accéder aux résultats avant l’heure officielle de proclamation, alors même que les jurys poursuivent leurs délibérations. Une telle situation, prévient-il, risquerait de compromettre la confidentialité des travaux et d’affaiblir la crédibilité du processus.

Pour éviter ces dérives, Serigne Mayoro Thiam propose de verrouiller l’accès aux résultats jusqu’à la date et l’heure fixées pour leur publication officielle, ou de privilégier un système de notification individualisée (par SMS ou autre canal sécurisé) déclenché uniquement après la validation définitive des délibérations.

Il conclut en rappelant que l’innovation ne constitue un progrès que si elle s’accompagne des garanties techniques et sécuritaires nécessaires à la préservation de l’intégrité du service public.