Traité de Marrakech : Mohamed Mbow salue une avancée historique pour les personnes handicapées

Le Sénégal vient de franchir une étape majeure dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap. L’adoption du Traité de Marrakech par le Conseil des ministres a été saluée par Mohamed Mbow, coordonnateur de la Commission nationale des personnes handicapées de la Coalition Diomaye Président.

Dans une déclaration officielle, il a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l’attention constante accordée aux personnes handicapées. Selon lui, cette ratification constitue un acte fort en faveur de l’accès équitable au savoir, à l’éducation, à la culture et à l’information pour les personnes aveugles, malvoyantes et celles empêchées de lire les textes imprimés.

Mohamed Mbow a rappelé que depuis son accession à la magistrature suprême, le Chef de l’État a fait de l’inclusion une composante essentielle de son projet de transformation du Sénégal. Parmi les mesures phares figurent l’évaluation de la Loi d’orientation sociale de 2010, la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale, le recrutement facilité dans les administrations publiques, l’accès prioritaire aux programmes de formation et d’insertion, ainsi que le renforcement de l’accessibilité des infrastructures et des transports.

Pour lui, l’adoption du Traité de Marrakech s’inscrit pleinement dans cette dynamique et traduit la volonté du Sénégal de respecter ses engagements internationaux tout en garantissant l’effectivité des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. La Commission nationale des personnes handicapées a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de ces réformes.