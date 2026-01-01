Le corps d’une femme repêché dans la mer après une attaque de requin

Les faits se sont déroulés le 21 décembre à Pacific Grove, en Californie, aux Etats-Unis.

Un groupe de nageurs libres, membre du collectif «Kelp Krawlers», nageaient dans la baie de Monterey lorsqu’ils ont aperçu un requin à une centaine de mètres de rivage.

Le groupe alors été rappelé à rejoindre la plage. Sauf qu’une nageuse manquait à l’appel : Erica Fox.

Un vaste dispositif a été déployé pour la retrouver. Mais, après 15 heures de recherche, son décès a été déclaré.

Le corps sans vie de cette triathlète de 55 ans a été repêché dans la mer samedi 27 décembre à proximité de l’endroit où elle avait disparu.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort d’Erica Fox. La piste d’une attaque de requin est privilégiée.

Source : F D