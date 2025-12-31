Nouvel An 2026 : Diomaye place la paix et l’unité au cœur de son engagement

À l’occasion de son adresse à la Nation marquant l’entrée dans l’année 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé son attachement indéfectible aux principes fondateurs de la République. Dans un contexte exigeant, il a clairement établi la paix, la cohésion nationale et l’intégrité territoriale comme des priorités absolues de son action.

Mesurant pleinement la portée de la fonction présidentielle, le chef de l’État a rappelé que la responsabilité issue de la magistrature suprême impose une élévation constante du sens du devoir. Il a renouvelé son engagement à gouverner avec humilité, sens de l’écoute et lucidité, insistant sur la primauté exclusive de l’intérêt général. Avec gravité, il a assuré que rien ne saurait prévaloir sur la préservation de la paix, de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire sénégalais.

Dans un registre à la fois sobre et exigeant, le Président Faye a souligné que la République ne réclame pas l’irréprochabilité, mais attend de chacun sincérité, fidélité aux engagements pris et persévérance dans l’effort commun. Un message qui se veut un appel à la responsabilité collective et à l’implication citoyenne au service du projet national.

Évoquant les attentes fortes exprimées par la population, le chef de l’État a salué le choix des Sénégalais de rompre avec la résignation pour privilégier l’espérance active et l’action concrète. À ses yeux, cette dynamique populaire constitue le fondement d’une transformation durable du pays, malgré un environnement national et international traversé par de multiples défis.

Par ce discours, Bassirou Diomaye Faye a cherché à fédérer l’ensemble des citoyens autour des valeurs de solidarité, de stabilité et de progrès, esquissant ainsi les orientations majeures de son action publique pour l’année 2026.