Discours de fin d’année : Diomaye trace les lignes d’une relance axée sur l’investissement et l’emploi

À l’occasion de son message à la Nation du 31 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dressé un bilan sans détour de sa première année de gouvernance, tout en fixant les grandes orientations de 2026. Un discours articulé autour de la rigueur, des réformes engagées et d’une volonté affirmée de relance économique et sociale.

Le chef de l’État a d’emblée rappelé le sens du serment prêté devant le peuple sénégalais, qu’il considère comme le fondement de son action. Inscrivant son mandat dans la ligne des principes de justice, de souveraineté, de transparence et de dignité, il a réaffirmé son attachement au projet présenté aux citoyens, résumé par la devise « Jub, Jubal, Jubanti ». L’année 2025 a ainsi été décrite comme une phase décisive, marquée par la mise en lumière des fragilités structurelles de l’État et par l’amorce d’un redressement reposant sur la sincérité budgétaire et une gestion plus rationnelle des finances publiques.

Sur le plan social, le Président a mis en avant les efforts consentis pour préserver le pouvoir d’achat des ménages. La baisse des prix de produits de première nécessité aurait permis une économie globale de 342,5 milliards de FCFA en 2025. L’élargissement du Registre national unique à un million de ménages vise à améliorer le ciblage des politiques sociales, tandis que la création de plus d’un millier de coopératives productives solidaires traduit l’ambition d’encourager l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Le capital humain a également occupé une place centrale dans le discours présidentiel. Dans le secteur de la santé, l’ouverture de nouveaux postes de soins et la mise en service d’ambulances médicalisées ont renforcé l’offre sanitaire, avec des perspectives de consolidation en 2026. En matière d’éducation, la construction de milliers de salles de classe, le recrutement d’enseignants et le développement des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel témoignent d’un investissement soutenu, accompagné de réformes des programmes et d’une meilleure intégration des daaras dans le système éducatif.

Abordant la question de la souveraineté économique, le Président a souligné les progrès enregistrés dans l’agriculture et l’industrie. La production céréalière a franchi le seuil des 2,5 millions de tonnes, la filière arachidière montre des signes de redressement et la relance de la SONACOS a généré plus de 2 300 emplois directs. Par ailleurs, l’accompagnement de plus de 8 000 petites et moyennes entreprises aurait contribué à la consolidation de près de 130 000 emplois.

Se projetant vers l’avenir, Bassirou Diomaye Faye a annoncé que 2026 sera placée sous le signe de l’investissement public et de l’emploi. D’importantes allocations budgétaires sont prévues pour la santé, l’éducation à tous les niveaux et les infrastructures, avec notamment le lancement du Grand Transfert d’Eau, l’accélération de l’électrification et l’accès gratuit à internet pour environ un million de citoyens. L’année a également été proclamée « année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire », dans un contexte marqué par l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Sur le plan institutionnel et démocratique, le Président a réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre la corruption, de la réforme de la justice et du système politique, ainsi que de la révision de textes jugés essentiels au renforcement de l’État de droit. À l’international, il a salué le rayonnement du Sénégal, illustré par une diplomatie active et par l’accession du pays à la présidence de la Commission de la CEDEAO.

Concluant son allocution sur une note mêlant fermeté et espoir, Bassirou Diomaye Faye a renouvelé son appel à l’unité nationale, condamné toute forme de violence, en particulier à l’égard des femmes, et invité les Sénégalais à s’engager collectivement dans la construction d’un pays souverain, juste et résilient.