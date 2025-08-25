Le film de l’arrestation de Hamidou Djiba

Porte-parole du MFDC section Mangoucourou, Hamidou Djiba est en détention à la Section de recherches (SR) de Colobane. Il a été arrêté à Ziguinchor et transféré à Dakar par la branche régionale de cette unité de la gendarmerie. Il lui est reproché des propos hostiles à la République et à ses autorités.

La Section de recherches de Ziguinchor avait reçu un ordre clair : infiltrer l’univers de la cible et procéder à son arrestation à son transfèrement dans la capitale.

La mission a été accomplie sans accroc. Elle a débuté sur le terrain mardi 19 août. «Un commando de la SR infiltre discrètement le quartier le quartier Djibock où réside Djiba. La phase de reconnaissance permet de confirmer un déplacement imminent de l’homme hors de la commune», rapporte L’Observateur, qui a rejoué le film de l’arrestation de l’une des voix du MFDC dans son édition de ce lundi.

Ce déplacement impose aux gendarmes de changer leur plan initial, mais il constitue une bonne nouvelle : loin de son fief, le terrain est moins hostile, se disent les enquêteurs, d’après le journal du Groupe futurs médias.

Mercredi 20, en fin d’après-midi, poursuit le quotidien d’information, «Djiba enfourche sa moto et prend la route. Dans l’ombre, un commando d’environ six hommes le suit de près, sans jamais se dévoiler. L’embuscade se referme à hauteur du village de Boulome, aux abords de la frontière bissau-guinéenne. Contraint d’immobiliser son engin, l’homme est calmement invité à se rendre. Cerné, il n’oppose aucune résistance».

Les hommes de la SR de Ziguinchor remettront «le colis» à leurs collègues de Dakar dans la nuit du mercredi au jeudi. Mais auparavant, rapporte L’Observateur, «il a été embarqué à bord d’un véhicule banalisé, direction les locaux de la SR de Ziguinchor».

Djiba sera ensuite conduit à son domicile pour une perquisition qui a révélé «plusieurs objets et documents compromettants», souffle le journal, sans donner plus de précision sur la nature exacte de la saisie.