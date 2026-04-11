Le Forum du Justiciable interpelle sur l’affaire DER/FJ-SERTEM

Le Forum du justiciable (FJ) a publié un communiqué concernant la résiliation du contrat liant la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des Jeunes (DER/FJ) à l’entreprise SERTEM pour la construction du Centre Mohamed Bin Zayed. Le montant initial du marché s’élevait à 17,24 milliards FCFA hors TVA et hors douanes.

Selon le Forum, les marchés publics constituent l’un des secteurs les plus exposés au gaspillage, à la mauvaise gestion et à la corruption. La multiplication des litiges dans ce domaine inquiète et appelle à une vigilance accrue.

La résiliation du contrat avec SERTEM et l’attribution provisoire du marché à AZKHAR International pour un montant de 17,3 milliards FCFA suscitent plusieurs questions de savoir quelle est l’identité et le profil de cette société nouvellement attributaire ? Quels critères objectifs ont motivé son choix ? Quelles références et compétences justifient sa sélection dans un projet stratégique ? Quelles autres entreprises ont soumissionné ? Pourquoi la procédure d’urgence a-t-elle été utilisée et était-elle réellement justifiée ?

Babacar Ba et Cie invitent l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) à examiner les raisons de la hausse de 59 millions FCFA constatée malgré un taux d’exécution des travaux estimé entre 16 % et 19 % par SERTEM. L’organisation réclame un audit pour éclairer l’opinion publique sur les circonstances de la résiliation et de la nouvelle attribution.

Ils exhortent également l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et la Cour des comptes à s’autosaisir du dossier afin de prévenir « toute suspicion de favoritisme et de garantir l’intégrité de la commande publique ».

Pour le Forum du justiciable, la transparence dans les marchés publics est « une exigence démocratique et un impératif de bonne gouvernance », rappelle l’organisation. Elle constitue un outil essentiel dans la lutte contre la corruption et assure l’équité entre les acteurs économiques.

« Le combat pour la bonne gouvernance doit être constant », ont-ils conclu.

Avec Seneweb