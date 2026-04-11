La Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) a annoncé samedi la suspension “jusqu’à nouvel ordre” de l’émission « Xunt Mii », à la suite de controverses liées à son récent contenu.

Dans un communiqué, la direction générale explique que cette décision fait suite à “certaines préoccupations exprimées concernant le contenu de la dernière diffusion”, évoquant notamment des “sujets sensibles” ayant suscité “réactions et incompréhensions” au sein du public.

Après évaluation, les services de Pape Alé Niang indiquent ne pas être “en phase avec l’orientation et le traitement éditorial de certains contenus diffusés”, justifiant ainsi l’arrêt temporaire du programme.

La chaîne publique présente également “ses sincères excuses” pour “tout désagrément ou toute sensibilité qui aurait pu être heurtée”, tout en réaffirmant son engagement à proposer “un contenu respectueux, équilibré et conforme aux attentes de son audience”.