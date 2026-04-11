FIARA 2026 : L’État et l’ADEPME main dans la main pour booster l’agriculture

La 26ᵉ édition de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) s’est imposée comme un moment fort de réflexion et d’engagement en faveur de la souveraineté alimentaire du Sénégal. En visite conjointe sur les différents stands, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME), Alpha Thiam, ont affiché une vision commune axée sur la transformation structurelle du secteur agricole.

Au cœur de cette visite, les autorités ont mis en avant une synergie institutionnelle renforcée, traduisant une volonté claire de moderniser les exploitations agricoles. L’objectif affiché est de faire évoluer les modèles traditionnels vers de véritables PME agro-industrielles, capables de créer de la valeur ajoutée et de soutenir durablement la croissance économique.

La question de l’innovation a également occupé une place centrale dans les échanges. Les solutions de mécanisation agricole, combinées à des pratiques agroécologiques adaptées aux réalités climatiques, ont été présentées comme des leviers essentiels pour relever les défis liés aux changements environnementaux. Cette orientation traduit une ambition de bâtir une agriculture à la fois productive, résiliente et durable.

Par ailleurs, la promotion du “Made in Sénégal” s’est imposée comme un axe stratégique majeur. Les autorités ont insisté sur la nécessité de renforcer la transformation locale des produits agricoles afin de réduire la dépendance aux importations. Cette dynamique vise non seulement à consolider la souveraineté alimentaire, mais aussi à stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat au niveau national.

Dans cette perspective, Alpha Thiam a réaffirmé le rôle central de l’ADEPME dans l’accompagnement des acteurs du secteur. L’agence entend intensifier ses efforts en matière de financement et d’encadrement technique, en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes, considérés comme des moteurs essentiels de la transformation agricole.

À travers cette participation remarquée à la FIARA 2026, Bassirou Diomaye Faye confirme sa volonté de faire de l’entrepreneuriat agricole un pilier stratégique du développement économique du Sénégal. Une orientation qui s’inscrit pleinement dans les ambitions nationales pour une agriculture compétitive, inclusive et souveraine à l’horizon 2026.