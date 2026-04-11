Sénégal : Production d’hydrocarbures en hausse au mois de mars

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a rendu public son rapport sur la production nationale d’hydrocarbures pour le mois de mars.

Du côté du gisement de Sangomar, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 2,98 millions de barils. Les prévisions de production pour 2026 ont été révisées à la hausse : elles atteignent désormais 31,6 millions de barils, soit une augmentation de 3,5 millions par rapport aux estimations initiales.

Concernant le gisement gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été exportées en mars, pour un volume global de 0,66 million de m³, contre 0,5 million en février.

Le ministère, dirigé par Birame Souleye Diop, souligne que la production de GNL reste « élevée et stabilisée », confirmant la dynamique positive des opérations.

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