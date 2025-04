Le journaliste Aliou Top retrouve la liberté

Arrêté le 18 mars 2025 pour « diffusion de fausses nouvelles » et « incitation à la discrimination ethnique », Aliou Top, administrateur et fondateur du site d’information Sunugal24.net, est désormais libre. Le verdict est tombé ce mercredi 16 avril, après sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar le 2 avril dernier.

Le journaliste était poursuivi pour des propos publiés sur son site, jugés offensants par une partie de l’opinion publique. Dès la polémique soulevée, Aliou Top avait promptement retiré les contenus incriminés et présenté des excuses publiques, à la fois à l’antenne et dans un communiqué, témoignant ainsi de sa bonne foi et de sa volonté de préserver l’unité nationale.

Malgré ces gestes d’apaisement, le parquet avait requis, lors de l’audience du 2 avril, une peine de six mois de prison dont trois mois ferme. Une réquisition jugée sévère par plusieurs organisations de défense des droits humains et de la presse, telles que l’Appel, le Synpics, Action pour les droits humains et MIAMSI-Sénégal. Ces dernières avaient appelé à sa libération, estimant que sa détention prolongée relevait d’une sanction disproportionnée.

La décision de justice rendue aujourd’hui a été accueillie avec soulagement, tant par Aliou Top et sa famille que par ses collaborateurs, les professionnels des médias et de nombreux Sénégalais qui l’ont soutenu durant cette épreuve.