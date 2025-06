Le Marigot de Mbao…une menace grandissante pour les riverains à Keur Mbaye Fall

La patience des habitants de Keur Mbaye Fall est à bout. Le marigot de Mbao, autrefois un écosystème naturel, est aujourd’hui une source de préoccupation majeure, menaçant la santé et la sécurité des populations riveraines. Malgré les alertes répétées et les promesses des autorités, la situation ne cesse de s’aggraver, transformant le quotidien en un véritable calvaire.

L’absence de dragage du marigot est la première cause de cette catastrophe environnementale. L’envasement progressif a créé un environnement propice à la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies telles que le paludisme, la dengue ou le chikungunya. Les nuits sont devenues un enfer pour les familles, contraintes de se calfeutrer ou de subir les piqûres incessantes, entraînant un inconfort permanent et une insécurité sanitaire alarmante.

À cette problématique s’ajoutent les branchements clandestins d’eaux usées. Des habitations et entreprises déversent directement leurs effluents dans le marigot, le transformant en un véritable égout à ciel ouvert. Cette pollution fécale, visible à l’œil nu et perceptible par des odeurs nauséabondes, est un terreau fertile pour les bactéries et les virus, augmentant considérablement les risques de maladies hydriques pour les habitants de Keur Mbaye Fall, notamment les enfants, plus vulnérables.

L’insalubrité totale du site est aggravée par l’amoncellement des déchets. Le marigot est devenu une décharge sauvage où s’accumulent plastiques, ordures ménagères et autres détritus, polluant davantage l’eau et l’air. Cette situation crée un paysage désolant et une menace constante pour l’environnement et la santé publique.

Face à cette crise, les habitants de Keur Mbaye Fall se sentent abandonnés. Les promesses répétées par les autorités locales et nationales pour assainir le marigot et protéger les populations sont restées lettre morte. Le silence des pouvoirs publics face à cette urgence environnementale et sanitaire est incompréhensible et inacceptable.

« Jusqu’à quand allons-nous attendre ? », s’interroge un habitant excédé. « Où sont les engagements pris devant les populations ? Pourquoi ce silence face à une urgence environnementale et sanitaire ? »

Les habitants de Keur Mbaye Fall ne resteront plus silencieux. Ils exigent des actions concrètes et immédiates : l dragage immédiat du marigot pour restaurer sa capacité d’écoulement naturelle ; le démantèlement des branchements clandestins et la mise en place d’un système d’assainissement adéquat ; un plan d’assainissement concret et durable pour le marigot, incluant la gestion des déchets et la sensibilisation des populations et des actions visibles, pas des discours, pour prouver l’engagement des autorités.

La situation du marigot de Mbao est un cri d’alarme pour la communauté de Keur Mbaye Fall. Il est impératif que les autorités prennent enfin leurs responsabilités et agissent avant qu’une catastrophe sanitaire majeure ne frappe la région. La santé et le bien-être des populations ne peuvent plus attendre.