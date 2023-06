Le MFDC des chefs de guerre Salif Sadio, Ibrahima Compasse Diatta, Paul Aloukassine Bassène…demeure celui de feu Sidy Badji et de feu Abbé Augustin Diamacoune Senghor

Au nom de la raison d’Etat, on a pris jadis des raccourcis parmi les plus commodes pour trouver des coupables dans l’affaire dite ‘‘Boffa-Bayottes’’. René Capain Bassène et Ampoï Bodian notamment en paieront le prix fort : la réclusion criminelle à perpétuité. Ils croupissent présentement à la MAC de Ziguinchor. Et tant pis, si, dans ladite affaire, ils ne sont que moralement responsables, mais guère coupables, des actes incriminés. Les véritables coupables, quant à eux, courent toujours.

De même, au nom de la raison d’Etat, dans le traitement judiciaire de l’affaire ‘‘Ousmane Sonko – Adji Sarr’’, va-t-on disqualifier les faits, d’abord ; et, ensuite, les requalifier. C’est commode, banal même, d’autant plus qu’on va s’épuiser dans la foulée à démontrer qu’une telle pratique est purement ordinaire, qui plus est, dans un pays, le Sénégal, où tout peut s’arranger, ou s’échanger ; le troc, ici, ne prenant en compte que, non pas la valeur intrinsèque des éléments objets du troc, mais l’apparence qui s’en dégage.

De la sorte, et sans sourciller, ni moralement ni du point de vue de l’éthique, on va offrir au Peuple et en son nom, en guise d’épilogue au procès ‘‘Ousmane Sonko – Adji Sarr’’, la disqualification/requalification du chef de viol, initialement retenu, en corruption de la jeunesse. C’est du pareil au même, dans un pays où transiger avec sa conscience ou ses valeurs s’avère un sport national.

Est-il jamais hasardeux d’affirmer que, en l’espèce, la justice a transigé avec son intime conviction ? Toujours est-il que la défense, quant à elle, se veut intransigeante. Et l’appétit venant en mangeant, elle va réclamer l’acquittement pur et simple, si l’on sait que ‘‘disqualification/requalification’’ ne vaut pas ‘‘acquittement’’. Qui est fou ?

Pour sa part, la partie civile n’a plus que ses yeux pour pleurer, quoique l’un de ses avocats ait beau jeu de scander que la corruption de la jeunesse est assimilable au viol. C’est presque déjà le viol, dit-il. C’est-à-dire, en français du Sénégal et de France, ça n’est pas du tout pareil.

Pour autant, il faut faire comme si c’était la même chose. Et tant pis, si la plaignante, Adji Sarr, n’y parvient pas ! Tant pis, si elle passe désormais pour une menteuse, une affabulatrice, une diffamatrice, une mythomane.

Tant pis, aussi, si, à l’avenir, des « Adji Sarr », nombreuses soient-elles, n’osent pas se déclarer victimes de violences ou d’abus sexuels.

Tant pis, donc, si la requalification des faits dans cette affaire est, tout à la fois, une escroquerie intellectuelle, une injustice judiciaire, une connerie politique et un dangereux précédent au plan social ou sociétal.

Et tout cela de se produire dans un Sénégal pris en étau entre un présent sans espoir et un avenir sans promesses.

Pourquoi, dès lors, s’étonner de la contre-productivité aux effets immédiats et imparables du désormais verdict historique du 1er juin 2023 ? Laquelle contre-productivité, on l’a vu, s’est immédiatement traduite par le soulèvement insurrectionnel de groupes apparemment acquis à la « cause Ousmane Sonko ».

Pour un Etat qui se respecte, un danger connu n’est plus un danger. Or celui-là était connu, et bien connu, des Autorités.

Au demeurant, comme l’on sait si bien le faire au Sénégal, au lieu de réagir avec objectivité et avec une responsabilité assumée, faute d’avoir anticipé les événements, on va plutôt se voiler la face, se mentir à soi-même et pointer du doigt l’autre, en l’occurrence le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), comme faisant partie des fauteurs de troubles, d’abord en Casamance, et ensuite à Dakar et dans les environs. Affublé de l’épithète de « terroriste », le MFDC est ainsi accusé de collusion avec les jihadistes salafistes de service.

On a eu peut-être repéré, ici ou là, un ou plusieurs « loups solitaires », estampillés, fût-ce abusivement, « ex-maquisards casamançais ». Ce qui suffirait manifestement, aux yeux de certains sachants et autres bien-pensants, pour convoquer le MFDC et le réduire à de tels aventuriers solitaires, en fait des mercenaires.

Non ! le MFDC n’est ni un mouvement terroriste, ni un regroupement ad hoc de bandits. Le MFDC des chefs de guerre encore en activité, que sont Salif Sadio, Ibrahima Compasse Diatta et Paul Aloukassine Bassène, pour ne citer que ceux-là, est et reste le MFDC de feu Sidy Badji et de feu Abbé Augustin Diamacoune Senghor. C’est-à-dire, un mouvement politique de libération nationale, qui plus est laïque. Et comme tel, le MFDC n’est ni islamiste, ni christianiste, ni animiste, ni d’aucune confession religieuse d’aucune sorte.

C’est le lieu, du reste, pour moi, de saluer la maturité politique de ces chefs de guerre du MFDC ainsi que leur sens de responsabilité, tout en me félicitant de ce qu’ils ont su écouter et entendre mes appels réitératifs à la raison, en toutes circonstances, et notamment à ne pas se tromper de combat et à n’avoir le regard que braqué sur notre préoccupation légitime du moment, soit le parachèvement optimal du processus de paix en cours en Casamance, sous la forme d’un accord de paix définitive, en tant que la sanction positive et heureuse d’une solution politique et institutionnelle du Problème casamançais.

Dakar, le 6 juin 2023.

Jean-Marie François BIAGUI

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)

Ancien Secrétaire Général du MFDC