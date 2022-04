Le ministre de l’Artisanat n’a plus de chef de cabinet

Le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, Dr Pape Amadou Ndiaye n’a plus de chef de cabinet. Et pour cause, le titulaire du poste, en l’occurrence Mohamed Diallo, un des responsables de l’Alliance Pour la République (APR) à Thiès-Ouest, a rendu le tablier.

«Près de 16 mois après ma nomination, les choses peinent à s’installer aussi bien administrativement que sur le plan politique. Et n’étant pas mis dans des conditions de performance afin de servir le ministre correctement, ce qui dénote une certaine inutilité à ses côtés, j’ai décidé de démissionner de mon poste», explique-t-il pour justifier sa décision.

Selon des sources de L’As, c’est la deuxième fois que le désormais ex-chef de cabinet a tendu sa démission, car n’ayant ni bureau, ni les moyens rudimentaires nécessaires à l’exercice de sa mission.