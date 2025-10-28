Le ministre de l’Intérieur en visite à Tivaouane

Ce mardi 28 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, , Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué une visite de courtoisie à Tivaouane, où il a été reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Accompagné de membres de son cabinet, du gouverneur de la région de Thiès, des préfets et sous-préfets, ainsi que de représentants de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le ministre a échangé avec le guide religieux sur des questions d’intérêt national liées à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale.

Le Khalife général des Tidianes a salué cette démarche de proximité et de dialogue avec les autorités étatiques. Il a formulé de ferventes prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, plaçant le pays sous la bienveillance divine et sous la conduite éclairée de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Dans une atmosphère empreinte de respect et de spiritualité, le ministre a, de son côté, remercié le Khalife pour ses prières et son accompagnement constant aux efforts du gouvernement en faveur de la paix et du développement.