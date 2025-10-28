Entretien avec Madiambal : Irruption des gendarmes à la 7TV

Les locaux de la chaîne privée 7TV ont reçu ce mardi la visite inopinée des gendarmes, peu après l’annonce de la diffusion prochaine d’un entretien avec le journaliste Madiambal Diagne, actuellement en fuite en France et visé par un mandat d’arrêt international.

Selon Mamadou Awa Ndiaye, cadre de la chaîne dirigée par Maimouna Ndour Faye, les forces de l’ordre ont fait irruption dans les bureaux de la télévision, vraisemblablement pour empêcher la retransmission de l’émission.

Même si aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités sur les raisons précises de cette intervention, il faut dire que l’annonce de cet entretien, jugé sensible, avait déjà suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Madiambal Diagne est poursuivi par la justice sénégalaise dans une affaire de blanchiment de capitaux présumé.

Source : Seneweb