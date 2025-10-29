Macky Sall gagne une bataille…mais une menace plane toujours sur lui

Le rejet, le 27 octobre, par le Bureau de l’Assemblée nationale d’une proposition de résolution visant à mettre en accusation l’ancien Président sénégalais, Macky Sall, pour « haute trahison » a certes offert un soulagement immédiat à l’ancien chef d’État. Toutefois, cette décision, motivée par des vices de forme et le non-respect du Règlement intérieur, ne doit pas être interprétée comme un acquittement sur le fond. Elle marque plutôt une pause technique dans une bataille politique et judiciaire qui s’annonce longue et complexe. Loin d’être tiré d’affaire, Macky Sall demeure une cible privilégiée de la nouvelle majorité au pouvoir, emmenée par le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

La proposition, émanant du député de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Guy Marius Sagna, visait la gestion des finances publiques durant le mandat de Macky Sall, notamment l’accusation d’avoir dissimulé les chiffres réels sur la situation économique du pays entre 2019 et 2023. Bien que le rejet soit survenu pour des raisons procédurales claires (non-respect des articles 51, 69 et 103 du Règlement intérieur, notamment l’initiative solitaire du député), le fond de l’accusation – la « haute trahison » – révèle la profondeur de la rancœur et la volonté de rendre des comptes chez les « Patriotes ».

L’empressement avec lequel le Bureau de l’Assemblée nationale a rappelé les conditions d’une recevabilité, allant jusqu’à encourager les députés à soumettre de nouvelles demandes en se conformant au Règlement, sonne comme un avertissement déguisé. Il indique clairement que la porte de l’accusation est loin d’être fermée ; elle attend simplement d’être poussée avec les bonnes clés procédurales.

La réaction immédiate de Guy Marius Sagna est significative : il a « pris acte » de la décision tout en promettant que « ces propositions seront améliorées et réintroduites ». Cette promesse n’est pas une simple déclaration politique de façade. Elle est l’expression de la détermination inébranlable du camp Pastef-Les Patriotes, dont l’un des piliers de la campagne électorale de 2024 fut la lutte contre la « mauvaise gestion » et l’« impunité » des anciens régimes.

L’objectif, clairement affiché par le régime en place, est de « faire rendre des comptes ». Cette quête de justice est déjà visible avec les poursuites engagées contre plusieurs personnalités de l’ancien pouvoir, y compris le frère de Macky Sall, inculpé pour « blanchiment de capitaux et corruption », et plusieurs anciens ministres devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Ces actions dessinent un climat de chasse aux sorcières où l’ancien Président est la plus haute figure à abattre.

La mise en accusation d’un Président ou ancien Président est un mécanisme constitutionnel grave, requérant le vote de l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si la proposition de Guy Marius Sagna est réintroduite dans les règles et parvient à obtenir un débat, elle pourrait mobiliser une coalition plus large, au-delà du seul camp Pastef. La pression politique et populaire est immense, et le nouveau régime ne peut se permettre de décevoir les attentes de ses partisans en matière de moralisation de la vie publique.

Pour beaucoup de ces partisans, l’issue jugée satisfaisante pour Macky Sall serait un destin similaire à celui de Nicolas Sarkozy en France. L’ancien chef d’État confronté à la justice, même après la fin de son mandat, pour des faits commis durant ou en marge de l’exercice du pouvoir. Il est même actuellement incarcéré. Ce parallèle, chargé de symbolisme, traduit la volonté de voir l’ancien Président subir une reddition des comptes personnelle et définitive.

Si Macky Sall a gagné une bataille procédurale le 27 octobre, il est loin d’avoir remporté la guerre. Le rejet de la proposition de GMS n’est qu’un report. L’ancienne administration est au centre d’une entreprise de démystification et de poursuites orchestrée par le nouveau pouvoir. L’ancien Président doit se préparer à voir sa proposition de mise en accusation « améliorée et réintroduite » dans les règles, transformant son mandat post-présidentiel en une période de vigilance judiciaire intense. Le répit n’est qu’une courte trêve avant que la tempête, désormais mieux préparée, ne reprenne de plus belle.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn