Une jeune fille de 21 ans disparaît de son domicile…elle ne reviendra jamais

Une jeune femme de 21 ans avait disparu dimanche 26 octobre.

Dans l’après-midi, elle avait quitté la maison où elle vit avec ses parents à Saint-Donan, dans les Côtes d’Armor.

Après on n’a plus aucun signe de vie.

Un vaste dispositif de recherche avait été déployé pour la retrouver.

Sur les réseaux sociaux, les habitants de la commune avaient été invités à se joindre à la battue organisée ce mardi.

25 gendarmes et une centaine de personnes y avaient participées, dont des chasseurs et des randonneurs.

Le corps de la jeune fille a finalement été retrouvé sans vie, ce mardi, en début d’après-midi, au lieu-dit l’Hôtel-d’en-Haut, à Saint-Donan.

On ignore pour l’instant les causes de sa mort.

Source : F D