Le paradoxal dialogue du Parti Socialiste ( Par Ibra Fall du PS) 

Le paradoxal dialogue du Parti Socialiste ( Par Ibra Fall Secrétaire Général 22eme B Parti Socialiste)

Le dialogue offre au gouvernement l’occasion de redorer son blason. L’image que le Sénégal renvoie au monde c’est celle d’un régime de gouvernants immatures, autoritaires et liberticides. S’il reste aux gouvernants actuels un soutien des populations, celui-ci est sérieusement réduit. Au niveau international, le Sénégal ne bénéficie d’aucun crédit. On a l’impression que l’international isole le régime de Diomaye Sonko et déroule le tapis rouge à Macky Sall qui exécute ainsi, un troisième mandat.

Pourtant, le Président de la République du Sénégal a été élu récemment avec un score inédit de 54% des suffrages, au premier tour pour un premier mandat. Dans la foulée, les électeurs sénégalais ont confirmé leur choix en offrant au parti au pouvoir, une écrasante majorité de sièges à l’Assemblée Nationale. Cette majorité dispose d’un projet rédigé par une armée di’ntellos, forte de quatre mille cadres. Il dispose du livre Solution rédigé par son leader, d’une opposition républicaine très calme. Celà s’appelle : «les coudées franches», c’est à dire un boulevard et un bolide pour conduire le Sénégal au sommet dans un climat politique apaisé. Seule la VAR dérange un peu, mais elle peut être vaincue avec le temps et avec l’aide de réalisations palpables.

Quant au Parti Socialiste, je le sens préssé de répondre favorablement à l’appel au dialogue et peu enclin à tendre l’oreille vers celui de ses militants et responsables éprouvés par sa longue agonie.

Ceci dit, le dialogue peut mener à tout; comme par exemple :

– Un gouvernement d’union nationale de façade un peu élargi

– le renforcement des pouvoirs du Premier Ministre qu’on veut superpuissant, et qui pourra présider les séances du Conseil des Ministres,

– La modification de la Constitution pour supprimer le terme «consécutif» qui suit l’expression «deux mandats»,

– la remise en activité d’institutions gelées,

– la limitation sélective des partis politiques

– ……

Ces éventualités offrent des perspectives alléchantes et constituent un attrait pour les partisans du moindre effort; ceux-là qui ne peuvent se passer de fromage gruyère. D’autant qu’un parti d’opposition peut se muer en parti de contribution, que des postes et des privilèges pourront être servis. Malheureusement, l’Assemblée Nationale ne pourra être dissoute qu’après deux années d’exercice.

Elles sont également porteuses des dangers que la VAR ne cesse de nous révéler. Désormais, la parole n’est que parlée. Elle ne vaut rien.

Ceux qui n’iront pas au dialogue seront inquiétés sans délai. Ceux qui iront au dialogue seront inquiétés plus tard. Car, la reddition des comptes prend l’allure d’une chasse aux sorcières. Il suffit d’une accusation et un peu de tapage autour d’une personne ciblée pour déclencher une action judiciaire contre elle. Les preuves attendront, et les populations ne feront aucune différence entre une caution et un remboursement. Elles étaient déjà acquises à l’idée que les autres sont des voleurs et doivent aller en prison. Bien sûr, cet état d’esprit va bientôt disparaître à la faveur de la crise économique qui s’installe progressivement dans le pays. Les sénégalais sont entrain de découvrir que l’accusation et l’emprisonnement d’anciens dignitaires, tout en étant agréables, ne peuvent suffire pour leur nourriture et la satisfaction de leurs besoins vitaux. Emprisonner, c’est facile, développer un pays, c’est une autre affaire.

Le dialogue avec le gouvernement, oui si le Parti Socialiste a peur, s’il a quelque chose à cacher, s’il est un résidu; Non, au cas contraire.

Le dialogue avec ses propres militants afin de sortir la tête de l’eau, OUI, dans tous les cas.

