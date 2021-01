Le parti ADAE/J renouvelles ses instances

NOUVEAU BUREAU POLITIQUE DE L’ALLIANCE DÉMOCRATIQUE POUR UNE AFRIQUE ÉMERGENTE/JOOWLÉENE ( ADAE/J).

À l’issu de la réunion du Secrétariat National du parti ADAE/J en visioconférence qui s’est tenue ce Vendredi 15 Janvier 2021. D’importantes décisions ont été prises parmi lesquelles le renouvellement du Bureau Politique du parti qui a été fait comme suit :

1) Maitre Diaraf SOW Secrétaire Général National.

2) Monsieur Seydou Nourou Dia, Secrétaire Général adjoint chargé de la coordination des activités du parti et Coordonnateur de ADAE/J FRANCE.

3)Madame Fatou Yatte, Présidente Nationale des Femmes Démocrates pour l’Émergence (MNFDE), Coordonnatrice ADAE/J de Rufisque.

4) Madame Djiolfo Sankaré Secrétaire nationale, présidente adjointe du Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Emergence, deuxième vice Coordonnatrice ADAE/J de Djidda Thiaroye Kao.

5) Madame Aminata Ba, Secrétaire nationale, Présidente adjointe du Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Emergence.

6)Monsieur Amadou Niasse, Secrétaire National chargé de la communication, porte-parole du parti et Coordonnateur ADAE/J de Guédiawaye.

7) Monsieur Mansour Mbaye, Secrétaire National adjoint à la communication, Coordonnateur ADAE/J de Louga.

8)Monsieur Ousmane Diery, Secrétaire National chargé de la jeunesse, des sports et des Mouvements associatifs, Président du Mouvement National des Jeunes Démocrates pour l’Émergence (MNJDE), Coordonnateur ADAE/J de Koungheul.

9) Monsieur Dame Diop, Secrétaire National Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et des Mouvements associatifs, Vice-Coordonnateur ADAE/J de Kaolack.

10) Madame Soda Yatte, Secrétaire Nationale chargée des finances, trésorière nationale du parti, Coordonnatrice ADAE/J de Mboro.

11) Madame Ndeye Sall, Secrétaire Nationale adjointe chargée des finances, trésorière nationale adjointe du parti, Coordonnatrice ADAE/J de Pikine.

12)Monsieur Elhadji Thiam, Secrétaire National chargé des affaires sociales.

13)Monsieur Cheikh Diop, Secrétaire National chargé de l’organisation et de la mobilisation, Coordonnateur ADAE/J de Mbour.

14) Madame Oumou Ba, Secrétaire nationale adjointe à l’organisation et à la mobilisation.

15)Monsieur Oumar Tamba, Secrétaire National chargé de la formation, Directeur de l’école du parti, Coordonnateur ADAE/J de Ziguinchor.

16) Madame Magatte Gueye, Secrétaire Nationale adjointe chargée de la formation, Directrice adjointe de l’école du parti, Coordinatrice ADAE/J de Kebemer.

17) Monsieur Abdou Gaye, Secrétaire National Adjoint en charge des relations extérieures, Coordonnateur ADAE/J de Touba Toul.

18) Monsieur Doyen Adama Dieng, Secrétaire National chargé des sénégalais de l’extérieur et de la coopération décentralisée, Vice Coordonnateur ADAE/J Italie.

19) Monsieur Dame Kanté, Secrétaire National Adjoint en charge des sénégalais de l’extérieur et de la coopération décentralisée, Coordonnateur ADAE/J en Guinée Konacry.

20)Monsieur Mouhamed Mbacke Sow dit Tapha Sow, Secrétaire National chargé du monde rural et de l’hydraulique, Coordonnateur ADAE/J Italie.

21) Monsieur Cheikh Ndong, Secrétaire National Adjoint chargé du monde rural et de l’hydraulique, Coordonnateur ADAE/J de Ndofane.

22) Monsieur Hamidou Dia, Secrétaire National chargé de l’économie et des stratégies de développement, Coordonnateur ADAE/J de Tambacounda.

23)Monsieur Babacar Sané, Secrétaire National chargé de l’Administration et de la permanence du parti, Coordonnateur ADAE/J de Bignona.

24) Monsieur le Doyen Racine Diallo, Secrétaire National adjoint chargé de l’administration et de la permanence du parti, Vice-Coordonnateur ADAE/J de Guédiawaye.

25)Monsieur Arouna Boiro, Secrétaire National chargé des réseaux sociaux et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Coordonnateur ADAE/J de Kolda.

26) Monsieur Sadio Keïta, Secrétaire National chargé de la Décentralisation, des Collectivités locales et des Cultes, Coordonnateur ADAE/J de Kedougou.

27)Doyen Alassane Fall, Secrétaire National chargé des retraités, des secteurs publics et privés, des personnes âgées et des handicapés, Coordonnateur ADAE/J Darou Thioub, Diakhay et Niakrop.

28) Monsieur Mamadou Ndiaye, Secrétaire National chargé des problèmes scolaires et universitaires, Coordonnateur ADAE/J de Keur Massar.

29) Monsieur Moussa Seck Secrétaire National en charge du Mouvement National des Enseignants Démocrates pour l’Emergence ( MNEDE).

30) Monsieur Amadou Tidiane Diallo, Secrétaire National chargé de l’eau et de l’énergie, Coordonnateur ADAE/J de Sedhiou.

31) Monsieur Serigne Ndiawar Ndiaye, Secrétaire National chargé du commerce, de l’industrie, des PME et PMI, Coordonnateur ADAE/J de Khombol.

32) Monsieur Ndiassé Mboup, Secrétaire National adjoint chargé chargé du commerce, de l’industrie, des PME et PMI, Vice Coordonnateur ADAE/J de Mboro.

33) Monsieur Gory Ka, Secrétaire National chargé de l’emploi et de la lutte contre le chômage. Coordonnateur ADAE/J de la région de Dakar.

34) Monsieur Mafatim Mboup, Secrétaire National chargé des syndicats et des Comités d’entreprises, Vice Coordonnateur ADAE/J de Pikine.

35)Monsieur Latyr Ndour, Secrétaire National chargé de la santé, de l’hygiène publique et de l’assainissement.

36) Monsieur Mamadou Ba, Secrétaire National chargé de l’environnement et de la protection de la nature, Vice Coordonnateur ADAE/J de Mbour.

37) Monsieur Amadou Hott, Secrétaire National Adjoint chargé de l’environnement et de la protection de la nature.

38) Monsieur Youssouph Baldé, Secrétaire National chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Vice Coordonnateur ADAE/J de la région de Tambacounda.

39) Monsieur Mbaye Dionne, Secrétaire National aux politiques culturelles.

40) Madame Djidy Diop, Secrétaire Nationale, Présidente du Mouvement National de la Jeunesse Féminine Démocrates pour l’Emergence ( MNJFDE).

41) Monsieur Moussa Sagne, Secrétaire National Président du Mouvement National des Élèves et Étudiants Démocrates pour l’Émergence (MNEEDE), Coordonnateur ADAE/J de Gossas.

42) Monsieur Mory Gueye, Secrétaire National chargé des relations avec les ONG et les organisations des droits de l’homme, Coordonnateur ADAE/J de Touba et Mbacké.

43) Papa Moussa Sidibé, Secrétaire National chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Coordonnateur ADAE/J de Yeumbeul Nord.

44) Monsieur Eric Faye, Secrétaire National adjoint chargé des élections, Vice Coordonnateur ADAE/J de Touba et Mbacké.

45) Imam Mohamed Dia, Secrétaire National chargé du Domaine national et des espaces fonciers, vice Coordonnateur ADAE/J de Rufisque.

46) Monsieur Inspecteur Cheikh Yatte, Secrétaire National chargé de la politique de l’habitat et du logement, Coordonnateur ADAE/J de Djidda Thiaroye Kao.

47) Monsieur Sidy Fall, Secrétaire National chargé du secteur informel. Coordonnateur adaej ADAE/J de Djidda Thiaroye Kao.

48) Monsieur Fallou Sall, Secrétaire National chargé du Tourisme, Coordonnateur régional ADAE/J de Thies.

49)Monsieur Momar Ismaëla Cissé, Secrétaire National, chargé des relations extérieures, vice-Coordonnateur ADAE/J de Thies

50) Madame Anta Yatte, Secrétaire Nationale, Présidente adjointe du Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Emergence. Présidente des Femmes ADAE/J de la région de Thiés.

51) Monsieur Elhadji Sadia Sylla, Secrétaire National chargé du développement humain et de la lutte contre les calamités, les catastrophes naturelles et sanitaires, Vice Coordonnateur ADAE/J de la région de Kedougou.

52) Monsieur Malick Cissé, Secrétaire National chargé des Infrastructures et des transports. Deuxième Vice-Coordonnateur régional ADAE/J de Kedougou.

53) Monsieur Amadou Dian Diallo Secrétaire National chargé des questions d’aménagement du Delta et de la Vallée du fleuve Sénégal. Responsable du parti ADAE/J à Kedougou.

54) Monsieur Seyni Sarr, Secrétaire National Adjoint chargé de l’organisation et de la mobilisation. Coordonnateur du parti ADAE/J à Mbadakhoune.

55) Monsieur Aliou Faye est nommé Secrétaire National chargé de la pêche et de l’industrie maritime. Président des cadres du parti ADAE/J

Me Diaraf SOW SG NATIONAL