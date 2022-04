Le pasteur crache sur ses fidèles pour chasser le diable

Un prophète crache de l’eau sur ses fidèles lors d’une séance de délivrance: Vidéo

ne autre histoire folle enveloppant la religion a été partagée sur Twitter et les gens ne peuvent s’empêcher de réagir.

Les images virales ont capturé le moment où un soi-disant prophète dirigeait un service de délivrance dans son église en utilisant une méthode peu orthodoxe. Le pasteur avait un grand bol d’eau qui avait l’air sale jugeant par sa couleur placée sur une table d’où il puisait l’eau dans sa bouche et la recrachait sur les membres l’un après l’autre…

Un utilisateur de Twitter avec pour pseudonyme @chukwunaeduya a partagé la triste vidéo en ligne avec comme légende : “Ce n’est que le début de ce continent (#Afrique) d’où je viens. C’est quoi cette mode de délivrance…Jean le Baptiste n’a pas fait pas comme ça ooo.”

Regardez la vidéo ci-dessous du pasteur qui crache...

This is just the beginning from this continent (#Africa) i am from. what mode of deliverance is this kwanu 👀👀.

John the baptist no do like this ooo. pic.twitter.com/67y6Wow3cW

— Harrison Onuoha (@chukwunaeduya) April 5, 2022