Le PDS de Wade se lance dans les combats de rue…la HONTE

PDS : Le combat des Wade et des Wadistes n’est plus contre Macky Sall mais dans la rue et…contre les activistes

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) sort enfin de son silence. Et c’est pour répondre au mouvement « Nio Lank » qui le désigne et l’accuse d’avoir fait capoter le projet de saisine du Conseil constitutionnel contre la nouvelle loi sur l’état d’urgence. Incroyable mais vrai ! Le PDS de Me Abdoulaye Wade se réveille pour combattre des activistes et non le régime de Macky Sall.

Des activistes qui le soupçonnent d’avoir fait preuve de complaisance vis-à-vis du régime avec l’avènement de la nouvelle loi sur l’état d’urgence. « Cette déclaration n’engage que ses auteurs. Les rapports entre le PDS et la société civile doivent être des rapports de respect mutuel. Nous les considérons comme des Sénégalais réunis dans des cadres pour défendre des intérêts du pays. S’ils nous appellent sur des questions d’intérêt national, nous sommes prêts à les accompagner. Je vous rappelle que ce sont eux-mêmes qui étaient venus à l’époque voir le SGN Me Abdoulaye Wade qui avait accepté de les accompagner », a soutenu Lamine Ba dans les colonnes du quotidien Les Echos.

Lamine Ba a lâché le morceau. Si le PDS est appelé par la société civile pour des questions, à ses yeux, d’intérêt national, il est prêt à l’accompagner. Que signifie « des questions d’intérêt national » pour le PDS ? La nouvelle loi sur l’état d’urgence n’est-elle pas une question d’intérêt national ? En réalité, la réaction de Lamine Ba donne lieu à toutes sortes de supputations. Suit encore cette déclaration, toujours de sa part : Ce n’est pas à la société civile de dire au PDS ce qu’il doit faire et quelle attitude doit-il avoir ? Le PDS n’a de leçon à recevoir de personne, ni de l’opposition encore moins de la société civile ». Avait-il besoin d’en aller jusque-là ?

En réalité, tout ceci est pour dissimuler le malaise dans lequel se trouve le PDS. Le PDS va mal. Voilà un parti qui vit mal, après le départ de plusieurs de ses ténors. Abdoulaye Wade a choisi de léguer le PDS à son fils. Ce que d’aucuns au sein de ce parti, n’acceptent pas. Désormais, c’est depuis le Qatar où Karim Wade vit en exil que le PDS est géré. Un parti qui n’ose plus affronter Macky Sall sur certaines questions, et a choisi de lui laisser la voie libre.

Le PDS se trompe tout simplement de route. Muet, invisible sur le champ politique, le PDS se fait entendre par des tirs envoyés à des activistes. Ce qui donne tout le champ libre à Macky Sall qui peut dérouler tranquillement son état de catastrophe sanitaire décrié par les juristes et plusieurs observateurs politiques. Ainsi, se trouve réduit le PDS. Il abandonne son combat contre Macky Sall pour s’en prendre à de simples activistes. Quelle honte !

La rédaction de Xibaaru