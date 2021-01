You et GFM accusés de soutenir Fou Malade et…Y en a marre

Plainte contre Fou malade : Y a-t-il une connexion entre GFM et Y en a marre ?

Existe-t-il réellement une complicité entre le roi du « mbalax » Youssou Ndour et le mouvement Y en a marre ? L’ancien directeur général de la Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) Bouna Manel Fall le pense. D’ailleurs, il vient de déposer une plainte contre le Groupe futurs médias (GFM) et contre Almamy Malal Talla alias Fou Malade. Dans son raisonnement, c’est comme s’il existe un partenariat politico-social entre le mouvement Y en a marre et GFM.

Chroniqueur de l’émission Jakaarlo sur la TFM, Fou Malade se trouve souvent au-devant de la scène et accusé de se servir du plateau qui lui est offert pour faire des règlements de compte. Pour avoir fait un reproche à Bougane Guèye Dany, le patron du Groupe D-médias qui a recruté le policier radié qui s’est prosterné devant son marabout, Fou Malade s’est fait attirer les foudres d’employés de cette maison de presse.

Le feu n’est pas encore éteint dans son différend avec le Groupe D-médias. Mais voilà qu’il est attrait en justice par Bouna Manel Fall, l’ancien directeur général de la SODAV qui a également déposé une plainte contre TFM. Fou Malade s’est servi des plateaux de la TFM pour soutenir que Bouna Manel Fall a été relevé de son poste de Directeur général de la SODAV pour avoir détourné 100 millions FCFA. Accusation jugée grave par Bouna Manel Fall contraint de déposer une plainte pour laver son honneur.

Bouna Manel Fall justifie les raisons de sa plainte également contre groupe de presse dirigé par Youssou Ndour. Il indique : « GFM n’a jamais jugé utile de vérifier l’information ou de me donner la parole pour me permettre de rétablir la vérité ». Cette sortie de Bouna Manel Fall est comme pour délier les langues qui accusent une « complicité » entre Youssou Ndour et…Y en a marre.

Fou Malade-Youssou Ndour ou Y en a marre-GFM…y a-t-il un contrat politico-social ?

Malal Talla alias Fou malade est souvent accusé d’utiliser les plateaux de l’émission Jakaarlo dont il est chroniqueur, pour des règlements de comptes.

S’y ajoute qu’il se trouve lui-même membre du Conseil d’administration de la SODAV. Fou Malade ne veut-il pas dédouaner la sœur de Youssou Ndour en accusant Bouna Manel Fall de détournement de 100 millions à la Sodav ? Existerait-il une complicité entre Youssou Ndour et Fou Malade pour sauver Ngoné Ndour de l’audit exigé par le président Macky Sall ?

Fou Malade s’est montré comme déchaîné depuis que l’Etat du Sénégal a annoncé l’audit de la SODAV. En soutenant que l’Etat du Sénégal dépasse ses prérogatives, car il n’est pas dans ses compétences de commanditer l’audit de la SODAV.

La rédaction de Xibaaru