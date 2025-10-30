Le pouvoir joue le jeu de Madiambal…un piège qui pourrait être fatal

L’actualité sénégalaise est secouée par une vague d’arrestations de journalistes, une escalade spectaculaire et préoccupante dans le sillage de l’affaire impliquant l’exilé Madiambal Diagne, visé par un mandat d’arrêt international. Après la diffusion de son interview par les médias sénégalais, deux figures respectées de la presse, Babacar Fall de la RFM et Maïmouna Ndour Faye de 7TV, ont été interpellées, envoyant un signal particulièrement alarmant sur l’état de la liberté de la presse dans le pays.

L’affaire Madiambal Diagne, qui a précédemment entraîné le limogeage des directeurs de la DIC et de la police de l’aéroport pour des manquements supposés dans l’exécution de l’ordre d’arrestation, continue de faire des victimes collatérales. L’interview de Madiambal Diagne, qui s’est exprimé depuis son exil en France, a été le catalyseur direct des arrestations de Babacar Fall et Maïmouna Ndour Faye. Si Babacar Fall a été libéré sans charge après son audition, les chefs d’accusation qui pesaient sur lui — incluant actes compromettant la sécurité publique et diffusion de fausses nouvelles — témoignent de la gravité avec laquelle les autorités perçoivent la couverture de ce dossier.

L’arrestation de Maïmouna Ndour Faye, patronne de 7TV, placée en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l’État et atteinte à l’autorité de la justice suite à l’interruption musclée de son émission, marque une escalade dans la répression. L’irruption des forces de l’ordre dans les locaux d’un média, pour empêcher la diffusion d’une interview, constitue un précédent dangereux selon de nombreux observateurs, dont Thierno Bocoum, président d’AGIR-Les Leaders. Ce dernier a souligné que le rôle du journaliste n’est pas d’exécuter des mandats, mais d’informer la société, rappelant que de grandes figures poursuivies par la justice internationale ont pu s’exprimer dans les médias sans que des États n’interviennent militairement.

Ces développements font craindre à l’opposition et aux mouvements civiques une dérive autoritaire du nouveau régime. Les partis politiques, dont la République des Valeurs (RDV) et le PDS, dénoncent une tentative de museler la presse indépendante et une criminalisation du droit d’informer, observant que le pouvoir actuel semble répéter les mêmes erreurs que le régime de l’ancien président Macky Sall. La coupure arbitraire des signaux de la 7TV et de la TFM, dénoncée par la Coordination des Associations de Presse (CAP), ajoute au sentiment d’une offensive coordonnée contre le pluralisme médiatique, rappelant les pratiques décriées du pouvoir précédent.

Ironiquement, cette répression acharnée contre les journalistes pourrait servir les intérêts de Madiambal Diagne. Chaque arrestation et chaque tentative d’étouffement de la liberté d’expression par le gouvernement sénégalais fournit des éléments tangibles à ses avocats. Les interpellations des journalistes, qualifiées par ses conseils de « flagrant aveu du caractère politique de ce dossier », viennent étoffer son dossier en France, renforçant sa démarche pour obtenir l’asile politique lors de l’audience cruciale devant la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Versailles, prévue le 4 novembre 2025. Le régime de Diomaye-Sonko joue involontairement le jeu de Madiambal Diagne en fournissant des preuves de pressions politiques.

Les organisations professionnelles, à l’image de la CAP, mettent en lumière le contexte déjà critique du secteur des médias au Sénégal, où la presse est en proie à une grave crise économique. Dans ce climat de fragilité, les arrestations et les coupures de signaux, survenues pendant que Dakar accueille le Salon International des Médias d’Afrique (SIMA), envoient un signal désastreux à la communauté internationale. L’inaction du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) face aux coupures de signaux, opérées en violation des procédures légales, est particulièrement critiquée et remet en question son indépendance et son rôle de garant des libertés médiatiques.

Face à cette situation, les voix s’unissent pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Maïmouna Ndour Faye et le rétablissement des signaux coupés. Dès mouvements civiques comme Sénégal Sunu Yitté et la CAP appellent à la mobilisation nationale et internationale pour la défense de l’État de droit, soulignant que la liberté de la presse est le socle de la démocratie sénégalaise. Ils interpellent les organisations de défense des droits humains et exhortent la presse sénégalaise à faire preuve d’unité et de solidarité face à cette menace commune.

L’affaire Madiambal Diagne a ainsi basculé d’une affaire judiciaire à une crise des libertés publiques, mettant en péril la tradition républicaine du Sénégal en matière de liberté de la presse. Les arrestations des journalistes, loin d’affaiblir l’exilé, offrent un terrain fertile à sa défense internationale, tout en jetant le discrédit sur la gouvernance démocratique du nouveau régime auprès de ses partenaires internationaux, comme le FMI qui apprécie la liberté de la presse dans ses critères de bonne gouvernance.

L’enjeu dépasse désormais la seule personne de Madiambal Diagne. La liberté d’expression est sacrée et, comme l’affirme la CAP, « quand les gendarmes entrent dans les studios, c’est la République elle-même qui sort par la fenêtre. » Le gouvernement se doit de revenir aux principes républicains et de garantir l’exercice libre de la profession de journaliste, sans quoi le Sénégal perdra son statut de référence démocratique en Afrique de l’Ouest.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn