Sa meilleure amie la trompe avec son mari…Elle l’ébouillante

En mai 2024, une femme de 30 ans découvre que son mari la trompe avec sa meilleure amie. Pour en avoir le coeur net, elle invite sa rivale à son domicile situé au Marais-Vernier, dans l’Eure. Cette dernière lui confirme la terrible vérité.
« Elle m’a dit des choses très dures, comme quoi je ne pouvais pas le satisfaire sexuellement alors qu’avec elle… »
Folle de rage, la trentenaire se saisit de la casserole d’eau bouillante des pâtes et lui jette au visage, occasionnant de graves brûlures à la maîtresse de son mari.
La trentenaire a été condamnée lundi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal d’Évreux.