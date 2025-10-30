Les ordinateurs offerts par l’ambassade des États-Unis au PJF mis de côté

L’ambassade des États-Unis à Dakar avait offert trente ordinateurs portables au Pool judiciaire financier (PJF). Mais ces équipements ne seront finalement pas utilisés. En cause, des réserves exprimées sur leur sécurité.

Selon L’Observateur, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a indiqué devant l’Assemblée nationale que les responsables du PJF ont choisi de ne pas se servir de ces ordinateurs « après avoir reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment de la Délégation nationale au renseignement (DNR) ».

Cette clarification faisait suite à une question écrite du député Guy-Marius Sagna, qui s’était interrogé sur l’opportunité d’un tel don, estimant qu’il pourrait compromettre la souveraineté numérique du Sénégal et exposer la sécurité nationale.

La Garde des Sceaux a précisé que le matériel avait été examiné par la Direction de la dématérialisation et de l’autonomisation (DDA) du ministère de la Justice, sans qu’aucun élément suspect n’ait été détecté.

Malgré ces résultats rassurants, le PJF a préféré ne pas utiliser les ordinateurs, privilégiant une attitude prudente face aux risques potentiels liés à la cybersécurité.