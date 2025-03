Le premier ministre propose la gratuité des actes de naissance, mariage et…

Une annonce qui devrait ravir les Sénégalais. Lors de la réunion interministérielle sur l’état civil tenue ce mardi 18 mars 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa volonté de rendre gratuites les déclarations de naissance, décès, mariage et divorce, et ce, dans les plus brefs délais.

« J’instruis le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, en collaboration avec les ministres chargés de la Justice et des Finances, d’examiner au plus vite la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, de décès, de mariage ou de divorce, ainsi que les jugements s’y rapportant », a déclaré le chef du gouvernement dans des propos rapportés par Seneweb.

Cette mesure vise à soulager les citoyens en facilitant l’accès aux documents administratifs essentiels. Pour aller plus loin, Ousmane Sonko a également appelé à une rupture avec les pratiques traditionnelles en accélérant la digitalisation complète de l’état civil. Il a ainsi enjoint le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, ainsi que le ministre chargé du Numérique, à intensifier les efforts dans ce domaine, répondant ainsi à une demande récurrente de la population sénégalaise.