Le président Macky Sall : l’avènement d’un leader contemporain (Par Alioune Ndao Fall)

Le leadership de l’ancien président Macky SALL, dépasse largement les frontières du Sénégal, puisqu’il est contemporain. Invité à toutes les grandes rencontres internationales où l’on pense et repense l’avenir de l’humanité dans ce bas monde. Un monde en permanente mutation, avec son contingent de problématiques, l’ancien président Macky SALL s’est révélé un acteur incontournable. Pragmatique et pondéré, il s’affirme de rencontre en rencontre au quatre coin du monde. Portant les préoccupations de l’Afrique, il ne cesse de surprendre ses pairs, par ses connaissances intrinsèques dans plusieurs domaines et étale avec assurance sa grande expérience d’homme d’état. Quelle fierté, quel honneur que de voir un digne fils du Sénégal, à la suite des présidents SENGHOR, DIOUF, WADE, le président Macky SALL, décomplexé, porter le Sénégal au concert des Nations. C’est ce leader international, qu’un soir du 24 mars 2024, 54% des sénégalais et sénégalaises ont échangé contre un duo (Laurel et Hardy) pour, disent-ils, un Projet meilleur que le Sénégal Émergeant. Mais ces électeurs ont sans doute oublié ce fameux dicton de Jean de La Fontaine :

<Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.> Oui, ils ont obtenu les résultats escomptés en plaçant au sommet de l’état un duo, hélas loin d’être un duo d’hommes d’état. N’est pas Macky SALL qui veut. Et non plus, n’est pas homme d’état qui veut. Aujourd’hui les populations sénégalaises se rendent compte que leur volonté à été honteusement trompée et dévoyée par de fausses promesses et des mensonges. En réalité , elles se retrouvent avec un régime d’adolescents, qui, pense que l’état doit être géré par la terreur, l’intimidation, et plus grave encore, par un ostracisme qui n’a pas sa raison d’être dans ce village planétaire qu’est devenu le monde. Le régime en place est en train d’user de tous les moyens, à tort ou à raison, pour poser une dictature au Sénégal. Les populations sont interdites de s’exprimer librement, de voyager librement, de travailler librement, de construire librement leur demeure, d’étudier, de se soigner librement. Dès lors quelle liberté reste aux populations ? Même la Presse n’ose plus rapporter librement les informations destinées aux populations. Il est évident qu’un vent de dictature souffle sur le pays de la téranga. Les femmes sont en colère aux portes des marchés. Les éleveurs contiennent leur colère devant les abattoirs. Des

licenciements tout azimut dans pratiquement toutes les sociétés d’état. Des étudiants qui voient leur bourse en diminution. Une économie en paralysie. Une diplomatie bafouillée au point de perdre sa voix et son influence d’antant au-delà de nos frontières. Bref ! On ne saurait lister tous les carences et manquements de ce régime d’adolescents incompétents et irresponsables. Quand on imagine que les tiroirs des cours et tribunaux sont remplis de noms de gens qu’on doit emprisonner, alors il ya lieu de s’inquiéter vraiment, pour les Intellectuels, les hommes politiques et les opérateurs économiques, qui n’adhèrent pas ou ne soutiennent pas le fameux Projet. Lat DIOP, Moustapha DIAKHATE, Samuel SARR, Amath Suzane CAMARA, Assane NDOYE, Adama FALL, Farba NGOM, Tahirou SARR, Mansour FAYE, en sont des exemples. Laurel et Hardy, sachez que nous n’avons aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. Quant à vous, continuez à rendre votre avenir stérile en construisant un Sénégal aseptisé autour des populations.

Ambassadeur

Aliou Ndao FALL

Membre du SEN/APR.