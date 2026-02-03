Le réveil du «chef de l’opposition»…Amadou Ba pose enfin des actes politiques

Dans le paysage politique sénégalais, le silence est parfois une stratégie, mais il peut aussi devenir un fardeau. Depuis l’avènement du régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité), Amadou Ba s’était muré dans un mutisme qui a fini par intriguer, voire inquiéter, ses propres partisans. Ce retrait prolongé de la scène médiatique, après sa défaite à la présidentielle, a laissé un vide béant dans l’espace de l’opposition. Un vide que d’autres figures n’ont pas hésité à combler.

Pendant que l’ancien Premier ministre observait cette pause dominée par la discrétion, de nouveaux visages de l’opposition et des acteurs de la société civile ont pris du galon. Ces derniers, par leurs sorties régulières et leurs critiques acerbes contre le pouvoir en place, ont réussi à capter l’attention des citoyens, reléguant presque Amadou Ba au rang de souvenir politique. Ce silence a nourri l’idée d’un leader essoufflé, incapable de porter la contradiction face au nouveau régime.

Cependant, à l’approche des élections municipales, le temps de la réflexion semble avoir cédé la place à celui de l’action. Amadou Ba opère un retour remarqué avec sa formation, la « Nouvelle Responsabilité » (NR). Ce réveil ne se fait pas en solitaire : il s’appuie sur des alliances stratégiques, notamment avec Oumar Sarr, coordonnateur du Front pour la Défense de la République (FDR). Ensemble, ils entendent structurer une force de frappe capable de peser sur les futurs scrutins locaux.

L’ancien chef du gouvernement sort désormais du bois pour justifier cette alliance et en dessiner les contours politiques. Pour lui, il s’agit de créer une « dynamique unitaire » face aux défis socio-politiques du moment. Ce rapprochement avec le FDR marque une étape décisive : Amadou Ba ne se contente plus d’exister par son nom, il cherche à bâtir un bloc cohérent pour exister par le nombre et l’organisation.

Le signal le plus concret de ce réveil est sans doute le lancement de la vente des cartes de son parti, prévu pour le 14 février prochain. Cette opération de maillage territorial est un test de popularité grandeur nature. Elle démontre une volonté manifeste de reprendre le terrain, quartier par quartier, et de transformer l’adhésion virtuelle en une base militante solide et disciplinée, prête pour les joutes électorales à venir.

Toutefois, une question demeure sur toutes les lèvres : ces manœuvres seront-elles suffisantes pour ébranler l’hégémonie du « tout-puissant » Pastef ? Le parti au pouvoir bénéficie d’une dynamique de victoire et d’une communication redoutable. Face à cette machine de guerre électorale, la Nouvelle Responsabilité devra prouver qu’elle n’est pas qu’une simple coalition de circonstances, mais une alternative crédible et structurée.

Pour Amadou Ba, l’heure n’est plus aux demi-mesures. Le costume de « figurant » ou d’ancien candidat par défaut doit être définitivement rangé au placard. En tant que figure de proue de cette nouvelle opposition, il porte sur ses épaules la responsabilité de redonner de la voix à ses camarades qui se cherchent depuis longtemps. Le pays attend de lui une posture de chef, capable d’incarner une opposition républicaine mais ferme.

Désormais, le leader de la NR ne doit plus desserrer l’accélérateur. Le jeu politique sénégalais, particulièrement mouvant, ne pardonne pas les absences prolongées ni les hésitations. Chaque sortie, chaque meeting et chaque prise de position devront être calculés pour démontrer qu’il est pleinement dans le jeu, prêt à en découdre démocratiquement pour la conquête des suffrages.

Ce retour aux affaires d’Amadou Ba redessine la carte politique du Sénégal. S’il réussit à transformer l’essai du 14 février et à solidifier son alliance avec le FDR, il pourrait redevenir le pivot central de l’opposition. Le combat pour les municipalités s’annonce ainsi comme le premier véritable bras de fer entre l’expérience de l’ancien régime et la fougue des nouveaux tenants du pouvoir.

La rédaction de Xibaaru