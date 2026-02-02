Lutte : Petit Baye Fall suspendu trois ans par la Fédération sénégalaise

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a infligé une sanction disciplinaire sévère au lutteur Ibrahima Badiane, dit Petit Baye Fall, membre de l’écurie Kaay Bakh. Par une décision n°03/FSL/PDT/2026, prise le 02 février 2026, le Bureau exécutif fédéral a prononcé une suspension ferme de trois (03) ans à l’encontre de l’athlète.

Selon la décision rendue publique, cette sanction prend effet à compter de la date de notification et interdit formellement au lutteur, durant toute la période de suspension, de participer à toute compétition officielle, de prendre part à des manifestations organisées sous l’égide de la FSL ou encore d’exercer toute fonction ou rôle officiel lié aux activités fédérales.

La sanction fait suite à des incidents survenus lors d’un face-à-face officiel tenu le 30 janvier 2026, en prélude au combat programmé le 07 février 2026. La Fédération reproche à Petit Baye Fall d’avoir asséné deux coups de poing à son adversaire Babacar Diallo, dit Boy Dakar, de l’école de lutte Doudou Baka Sarr.

Dans sa motivation, la FSL rappelle que le face-à-face constitue une activité promotionnelle encadrée et non une phase de confrontation sportive autorisée. Les faits reprochés sont qualifiés de violation grave des règles disciplinaires, des engagements contractuels et des principes d’éthique sportive.

Outre la suspension sportive, la Fédération a également décidé que le lutteur devra rembourser intégralement l’avance financière perçue dans le cadre du combat programmé. Ce remboursement est exigé indépendamment de la sanction disciplinaire, la FSL estimant que la faute commise a eu des conséquences directes sur l’organisation de l’événement et engage la responsabilité contractuelle du lutteur.

La décision s’inscrit dans la politique de tolérance zéro face à la violence prônée par la Fédération sénégalaise de lutte. Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère volontaire et des antécédents relevés dans l’arène, le Bureau exécutif fédéral a jugé nécessaire de prononcer une sanction exemplaire, afin de préserver la sécurité des acteurs et l’image de la lutte sénégalaise.

La décision a été notifiée au lutteur par l’intermédiaire de son manager et transmise au promoteur concerné pour exécution.