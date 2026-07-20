Le Sénégal apporte son soutien officiel à la candidature de Macky Sall à l’ONU

Le Sénégal a officiellement décidé de soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’annonce a été faite à travers un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Selon le communiqué, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu Macky Sall au Palais de la République le 17 juillet 2026. Cette rencontre, consacrée à la candidature de l’ancien chef de l’État à la tête des Nations Unies, s’est déroulée « dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine ».

Le document souligne que cet échange « témoigne de l’attachement du Chef de l’État au dialogue, à la continuité de l’État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation ».

À l’issue de cette audience, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé que le Sénégal apporterait « son plein soutien » à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Dans cette dynamique, le chef de l’État a instruit le gouvernement ainsi que l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement afin de promouvoir cette candidature auprès des États membres de l’Organisation des Nations Unies.

Le communiqué précise également que le président de la République invite « toutes les forces vives de la Nation à soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant ».

Par cette décision, les autorités sénégalaises affichent leur volonté de faire de la candidature de Macky Sall une démarche portée par l’État, avec l’ambition de renforcer la présence et l’influence du Sénégal et de l’Afrique au sein des instances dirigeantes des Nations Unies.