Nommé à la tête du FERA…Dr Cheikh Dieng place son mandat sous le signe de l’engagement et

Au lendemain de sa nomination comme Directeur général du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), Dr Cheikh Dieng a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout en réaffirmant son engagement à servir l’État avec intégrité, rigueur et sens du devoir.

Dans une déclaration rendue publique, le nouveau directeur général a d’abord rendu grâce à Dieu avant d’adresser ses remerciements au chef de l’État pour la confiance placée en lui. « Je rends grâce à Allah, Le Très-Haut, pour cette nomination et exprime ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour la confiance qu’il m’accorde », a-t-il déclaré.

Dr Cheikh Dieng estime que cette nomination, intervenue dans « un contexte particulier », traduit « l’attachement du Chef de l’État aux valeurs de la République et à la justice de notre pays ». Il affirme accueillir cette responsabilité « avec humilité, reconnaissance et un profond sens du devoir », rappelant que servir l’État constitue un privilège qui exige « engagement, intégrité, rigueur et fidélité constante à l’intérêt général ».

Le nouveau patron du FERA inscrit son action dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050, portée par le président de la République, et fondée sur la souveraineté, la transparence, la performance et la valorisation durable des investissements publics.

Il a assuré vouloir travailler en étroite collaboration avec le ministre chargé des Infrastructures, les équipes du FERA ainsi que l’ensemble des acteurs du secteur afin de renforcer l’efficacité du système d’entretien routier et de préserver durablement le patrimoine routier national.

Dans son message, Dr Cheikh Dieng a rappelé le rôle stratégique du FERA dans le développement du pays. Selon lui, l’institution contribue, à travers le financement de l’entretien du réseau routier, à la préservation d’un patrimoine essentiel pour la mobilité des populations, la compétitivité de l’économie, la sécurité des usagers et la cohésion territoriale.

« Je mettrai toute mon énergie, mon expérience et mon engagement au service de cette institution afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la vision de Son Excellence le Président de la République pour ce secteur stratégique », a-t-il affirmé.

Le nouveau Directeur général a adressé ses remerciements à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs, à ses amis ainsi qu’à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien. Il a invité chacun à continuer de l’accompagner par ses conseils, ses prières et son exigence afin de réussir cette mission « au service exclusif du Sénégal ».

Il a enfin formulé des prières pour le pays, implorant la bénédiction divine sur le Sénégal et ses dirigeants.