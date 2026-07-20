Macky Sall remercie Bassirou Diomaye Faye pour son soutien à sa candidature à l’ONU

L’ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa gratitude au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à la suite de leur entretien tenu le 17 juillet 2026 au Palais de la République.

Dans une publication sur Facebook, Macky Sall a remercié le président sénégalais pour cet échange qu’il qualifie de « convivial et constructif », intervenu dans le cadre de ses consultations liées à sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies.

L’ancien chef de l’État s’est également félicité de la qualité de leurs discussions, indiquant qu’elles ont porté sur plusieurs enjeux majeurs du multilatéralisme contemporain. Il a accompagné son message de plusieurs photographies illustrant cette rencontre officielle au Palais de la République.