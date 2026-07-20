CEDEAO : Mankeur Ndiaye félicite Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence de l’organisation

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a adressé ses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye après son élection à la présidence en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

Dans une publication sur le réseau social X, il s’est réjoui de voir le Sénégal retrouver la tête de l’organisation ouest-africaine, onze ans après la présidence exercée par l’ancien chef de l’État Macky Sall. Il a formulé ses vœux de plein succès au président Diomaye Faye dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Mankeur Ndiaye a également souligné que le Sénégal assure désormais la présidence de la CEDEAO, tout en dirigeant déjà la Commission de l’UEMOA, estimant qu’il s’agit d’un moment important pour le rayonnement diplomatique du pays sur la scène régionale.