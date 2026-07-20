Moscou : Mankeur Ndiaye rend hommage à Lénine au Kremlin

En visite à Moscou, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, s’est recueilli ce lundi 20 juillet 2026 devant le mausolée de Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, situé sur la Place Rouge, au pied du Kremlin.

Dans une publication sur le réseau social X, il a rappelé le rôle historique de Lénine, qu’il présente comme le père de la Révolution d’Octobre de 1917 et le fondateur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR), devenu par la suite le Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS), jusqu’aux réformes de la Perestroïka et de la Glasnost initiées sous Mikhaïl Gorbatchev.