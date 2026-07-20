Quand l’Atlantique efface nos vies, le cri d’alarme d’un littoral en sursis (Par Aly Saleh)

Avec près de 700 kilomètres de côtes, le Sénégal tire sa richesse de l’océan Atlantique. Et pourtant, ce géant bleu est devenu une menace directe pour les populations. De Saint-Louis à Bargny, l’érosion côtière avance à un rythme alarmant, grignotant jusqu’à deux mètres de terre par an. Derrière les chiffres des géographes se cache un drame humain déchirant : des maisons détruites, des économies locales brisées et des vagues de réfugiés climatiques contraints de fuir leur terre natale. Immersion documentée le long d’un trait de côte en sursis.

L’insatiable appétit de l’océan : quand la nature et l’homme s’en mêlent

Le constat des experts est sans appel : le Sénégal subit de plein fouet les effets du changement climatique global. Sous l’effet de la hausse du niveau des mers, le trait de côte recule en moyenne de un à deux mètres par an sur l’ensemble du littoral. Mais la nature n’est pas la seule responsable. Les erreurs d’aménagement du passé ont agi comme de véritables accélérateurs du désastre. Le cas de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis, est à ce titre un cas d’école planétaire.

En octobre 2003, pour sauver la vieille ville coloniale d’une crue historique du fleuve Sénégal, une brèche artificielle de seulement quatre mètres de large fut creusée dans la langue de sable pour évacuer les eaux vers l’océan. Ce qui devait être une solution d’urgence s’est transformé en cauchemar environnemental. Sous la pression de la fureur atlantique, l’ouverture s’est élargie de manière incontrôlable pour atteindre aujourd’hui plusieurs kilomètres de large. En modifiant profondément les courants marins, cette brèche a exposé les quartiers de pêcheurs de Guet Ndar à des houles dévastatrices, transformant une langue protectrice en un couloir de destruction.

Réfugiés climatiques : le traumatisme des vies déracinées

À Guet Ndar ou à Bargny, l’avancée de la mer ne détruit pas seulement du sable ; elle pulvérise des concessions familiales héritées de génération en génération et engloutit jusqu’aux cimetières des ancêtres. Lors des grandes marées de tempête, les vagues frappent les habitations en première ligne. Elles forcent les familles à fuir au milieu de la nuit, n’emportant avec elles que quelques effets personnels.

Pour répondre à cette urgence humanitaire, l’État sénégalais et la Banque mondiale ont déployé le Projet de relèvement d’urgence de Saint-Louis (SERP). C’est ainsi qu’a vu le jour le site de recasement de Diougop, situé à environ 6 kilomètres à l’intérieur des terres. Conçu pour accueillir à terme près de 1 500 familles, soit plus de 10 000 personnes, ce nouveau quartier abrite des logements modulaires et des maisons en briques de terre compressée. L’État y a également construit une école primaire pour éviter que les enfants des sinistrés ne subissent une rupture scolaire après la perte de leur maison. Si ce déplacement met les populations à l’abri de l’océan, il engendre un profond traumatisme social. Pour ces familles nées les pieds dans l’eau, s’installer en pleine brousse équivaut à un déracinement total.

« Nous avons un toit sûr, mais nous avons perdu notre identité », confient souvent les chefs de famille. L’éloignement complexifie les trajets des pêcheurs qui doivent rejoindre leurs pirogues à Guet Ndar, tandis que la solidarité historique du littoral se dissout peu à peu dans l’anonymat des blocs de recasement.

L’économie de la pêche à genoux : l’agonie des quais et des sites de transformation

Au-delà des habitations, c’est tout le poumon économique des communautés côtières qui est en train de s’asphyxier. La réduction drastique des plages ne laisse plus assez d’espace pour le débarquement des pirogues. Lors des fortes houles, les embarcations, outils de travail principaux des pêcheurs, se fracassent les unes contre les autres sur les rares bandes de sable restantes, provoquant des pertes financières colossales pour les familles.

À Bargny, ce sont les femmes transformatrices de produits halieutiques qui se retrouvent en première ligne de cette crise. Historiquement installées sur le littoral pour fumer, sécher et saler le poisson (le kéthiah et le Guedj), elles voient leurs espaces de travail, appelés « sites de transformation », purement et simplement engloutis par les flots. Cette perte d’espace est aggravée par une double peine : la pression foncière des grands projets industriels environnants, comme la centrale à charbon, qui bloque toute possibilité de reculer l’activité vers l’intérieur des terres. C’est clair, sans plage pour débarquer le poisson et sans espace pour le traiter, c’est l’autonomie financière de milliers de femmes et la sécurité alimentaire de toute la région qui s’effondrent.

Sauver le littoral, une course contre la montre

L’avancée de la mer au Sénégal n’est plus une simple prévision écologique pour le futur ; c’est une réalité destructrice qui redessine la géographie humaine et économique du pays. Des logements modulaires de Diougop aux plages disparues de Bargny, les communautés de pêcheurs paient le prix fort d’un dérèglement climatique mondial dont elles ne sont pas responsables. Les digues de protection et les barrières d’enrochement construites par l’État et ses partenaires offrent un répit temporaire, mais elles ne suffiront pas à long terme si une politique globale de gestion intégrée des zones côtières n’est pas vigoureusement appliquée.

Les digues de protection et les enrochements ne sont que des pansements sur une plaie ouverte. Face à l’Atlantique, le sursis est de courte durée. Si le déplacement à Diougop sauve des vies, il ne sauve ni l’identité, ni l’économie de nos communautés de pêcheurs. Pour le Sénégal, protéger son littoral n’est plus une simple option écologique : c’est un impératif de souveraineté nationale. Le temps des constats est dépassé ; l’heure est à une politique de survie globale, avant que l’océan n’ait le dernier mot.

Aly Saleh