Le Sénégal éliminé…les limites tactiques d’un coaching désarticulé de Pape Thiaw

En menant 2-0 jusqu’à la 85e minute, le Sénégal tenait son billet pour les quarts de finale avant de s’effondrer de manière spectaculaire face à la Belgique. Au-delà de la cruauté du scénario, c’est la gestion tactique et les choix de coaching de Pape Thiaw qui se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une vive polémique, marquant un tournant décisif pour l’avenir du sélectionneur à la tête des Lions.

Le rêve sénégalais s’est brisé brutalement au terme d’un scénario cruel. Après avoir dominé les débats et mené au score jusqu’à la 85e minute, les Lions de la Téranga ont fini par céder face à la Belgique lors de ces seizièmes de finale de Coupe du Monde. Si l’amertume est immense, l’analyse des faits pointe une responsabilité partagée, où les choix stratégiques du sélectionneur Pape Thiaw apparaissent comme le pivot de cet effondrement.

Pourtant, le match avait débuté sous les meilleurs auspices. Portés par une agressivité positive et une organisation tactique solide, les Sénégalais ont su étouffer les Diables Rouges durant plus de quatre-vingts minutes. L’ouverture du score par Habib Diarra, suivie du break d’Ismaïla Sarr au retour des vestiaires, semblait dessiner le portrait d’une victoire historique, le Sénégal maîtrisant parfaitement son sujet face à une formation belge en difficulté.

C’est dans le dernier quart d’heure que la physionomie de la rencontre s’est radicalement transformée. Au lieu de poursuivre sur sa lancée, l’équipe nationale a semblé se replier sur ses acquis, abandonnant le projet de jeu qui faisait sa force. Cette transition vers une défense passive a offert à la Belgique l’opportunité de reprendre confiance, une erreur stratégique pointée du doigt par le sélectionneur adverse, Rudi Garcia, qui a noté une perte de structure préjudiciable côté sénégalais.

Le coaching de Pape Thiaw est au cœur des interrogations, notamment concernant la gestion de l’effectif dans le moment charnière de la fin de match. Le remplacement de joueurs clés comme Habib Diarra et Iliman Ndiaye, auteurs d’une prestation de haut niveau, a déséquilibré le bloc sénégalais. Les entrées en jeu, censées apporter de la fraîcheur, n’ont pas eu l’impact escompté, privant le Sénégal de sa capacité à ressortir le ballon proprement.

La question de la titularisation dans les buts interroge également. Si la défense a vacillé, l’incertitude ayant entouré le dernier rempart s’est concrétisée lors de l’égalisation belge. Une sortie non maîtrisée a offert à Youri Tielemans l’occasion de remettre son équipe dans la course, un tournant psychologique décisif qui a fait basculer l’élan en faveur des Européens.

Au-delà des aspects purement sportifs, le contexte extra-sportif semble avoir pesé sur la sérénité du groupe. Les discussions salariales ayant émaillé la préparation du tournoi, bien que privées, ont suscité des débats dans l’opinion publique. Certains observateurs s’interrogent sur l’impact de ce climat sur la concentration du staff, soulignant que la gestion d’une sélection nationale exige une cohésion totale, tant sur le terrain que dans les instances dirigeantes.

La sortie du banc de joueurs expérimentés tels que Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye durant les prolongations a par ailleurs privé le Sénégal de ses leaders naturels au moment où la tension était à son comble. En perdant sa colonne vertébrale, l’équipe a semblé désarticulée, incapable de contenir les assauts répétés des Belges jusqu’à la sanction ultime du penalty concédé à la 120e minute.

Cette élimination laisse un sentiment de gâchis immense au regard du talent de cette génération. Il est indéniable que le Sénégal possédait les atouts pour franchir ce cap. Cependant, le football de haut niveau ne pardonne aucune erreur, surtout lorsqu’il s’agit de gérer une avance confortable face à des adversaires rompus aux joutes internationales, capables de punir la moindre défaillance mentale.

À l’heure du bilan, une introspection lucide semble indispensable pour la Fédération sénégalaise de football. Si cette défaite est cruelle, elle doit servir de base à une réflexion approfondie sur la gestion des temps forts et des remplacements. L’avenir du football sénégalais reste prometteur, à condition que le projet sportif retrouve cette unité et cette rigueur indispensables pour transformer ces espoirs en succès pérennes sur la scène mondiale. Avec cette défaite, l’avenir de Pape Thiaw avec l’équipe nationale est de plus en plus incertain.

La rédaction de Xibaaru