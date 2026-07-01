Mondial 2026 : Le Sénégal éliminé !

À Seattle, les Lions de la Teranga ont cru toucher du doigt la qualification avant de s’effondrer dans les toutes dernières secondes. La Belgique, renversante, s’impose au terme des prolongations grâce à un penalty de Romelu Lukaku transformé à la 120ᵉ minute.

Dès l’entame, le Sénégal impose son rythme. Bien en place, les hommes de Pape Thiaw monopolisent le ballon et repoussent une Belgique en difficulté. Sur le flanc gauche, Sadio Mané et Ismaïla Jakobs multiplient les assauts. À la 14ᵉ minute, Ismaïla Sarr trouve le poteau après une sortie manquée de Courtois. Dix minutes plus tard, rebelote : sa tête s’écrase sur la barre, mais Habib Diarra suit et ouvre le score (1-0, 24ᵉ). Il devient ainsi le premier Sénégalais à marquer en phase à élimination directe depuis 2002.

Les Lions ne se contentent pas de gérer leur avance. Idrissa Gana Guèye tente de loin, Pathé Ciss verrouille l’entrejeu, tandis que Mory Diaw rassure derrière en repoussant les rares tentatives belges. La pause intervient sur un avantage mérité pour le Sénégal.

Au retour des vestiaires, le scénario semble idéal. Ismaïla Sarr, lancé par Moussa Niakhaté, résiste à Theate et double la mise d’une demi-volée splendide (0-2, 52ᵉ). Mais la Belgique refuse d’abdiquer. Rudi Garcia change ses cartes, fait entrer Lukaku, et pousse son équipe à réagir. Peu à peu, les Diables Rouges grignotent leur retard, profitant de la fatigue sénégalaise.

La fin de match devient irrespirable. Le bloc sénégalais plie, les Belges insistent, et dans les prolongations, Lukaku obtient puis transforme un penalty fatal. Le rêve s’écroule pour les Lions, éliminés au terme d’un combat héroïque mais cruel.