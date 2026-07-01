Le Pr Meïssa Diakhaté nommé Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un réajustement stratégique au sein de son équipe rapprochée à la présidence de la République. Le Professeur Meïssa Diakhaté, professeur agrégé de droit public reconnu pour son expertise doctrinale, a été officiellement nommé Directeur de Cabinet adjoint du président de la République.

En parallèle de ses nouvelles fonctions administratives au palais, l’universitaire se voit confier une mission hautement stratégique en devenant le Coordonnateur du pôle juridique de la Présidence de la République. Cette double casquette le place désormais au cœur de l’ingénierie légale de l’Exécutif, dans un contexte national fortement marqué par des réformes et des arbitrages constitutionnels majeurs.

Source : Seneweb