Le Sénégal ouvre un dialogue national pour refonder sa démocratie en temps de paix

Le Sénégal a franchi une étape décisive ce mercredi avec l’ouverture officielle des travaux du dialogue national sur le système politique, présidée par le président Bassirou Diomaye Faye. Cette initiative majeure vise à refonder la démocratie sénégalaise et à consolider la paix, loin des tensions sociopolitiques passées.

Dans son discours inaugural, le président Faye a souligné la portée historique de ce dialogue, d’autant plus significatif qu’il se tient « en période de paix ». Il a insisté sur le fait que cette démarche « nous enracine davantage dans la consolidation de la paix », marquant ainsi une volonté claire de prévenir de futures crises plutôt que d’en gérer les conséquences. Le chef de l’État a précisé que ces concertations ne visent pas à « juguler une tension sociopolitique résolue, mais à écrire ensemble les plus belles pages de notre récit politique national ».

Le président Faye a lancé un appel vibrant à un sursaut collectif, mettant en garde contre « l’immobilisme ou le statu quo ». Il a plaidé pour des réformes courageuses et tournées vers l’avenir, insistant sur la nécessité de « réformer pour la postérité, pour renforcer les acquis démocratiques, pour extirper de notre système électoral tous les germes de dissensions, notamment entre pouvoir et opposition ». Cette vision audacieuse témoigne d’une ambition de bâtir un système politique plus résilient et équitable.

Un moment fort de la cérémonie a été l’hommage rendu par le président Faye aux victimes. Il s’est incliné « avec respect devant la mémoire de toutes les victimes qui, depuis l’indépendance, jalonnent le douloureux chemin de notre marche vers une démocratie achevée ». Ce geste symbolique souligne la volonté de réconciliation nationale et de reconnaissance des sacrifices passés.

Garant des équilibres démocratiques, le président Faye a réaffirmé son engagement à ce que « le gouvernement assume la plénitude de sa mission, l’opposition soit respectée et exerce ses droits librement, dans le respect de la loi ». Cette déclaration réaffirme les principes fondamentaux d’une démocratie saine et fonctionnelle.

Le président Faye a salué l’organisation de ces concertations « en dehors de toute échéance électorale », y voyant une opportunité inédite de dialogue apaisé et constructif. Il a également exprimé sa gratitude envers le facilitateur général du dialogue, Dr Cheikh Guèye, ainsi qu’à l’ensemble des participants pour leur engagement.

Conscient des attentes, le président a rappelé avec gravité que « le peuple sénégalais nous observe », appelant chacun à la hauteur de responsabilité que requiert cet exercice crucial pour l’avenir du Sénégal.

Voici quelques images :