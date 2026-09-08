Le spectre de l’effacement…l’APR face au risque de l’obsolescence des partis classiques

L’alternance survenue au sommet de l’État sénégalais a définitivement rebattu les cartes du jeu politique national. Alors que le nouveau pouvoir s’installe fermement, l’Alliance pour la République (APR) se retrouve propulsée sur les bancs de l’opposition après plus d’une décennie d’exercice du pouvoir. Forte d’une présence territoriale réelle et de cadres aguerris, la formation marron-beige dispose d’un potentiel résiduel indéniable. Pourtant, le danger de l’effacement guette si le parti emprunte la même pente déclinante que les géants d’hier.

Le naufrage des formations historiques, à l’instar du Parti Socialiste (PS), du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ou de Rewmi, sert d’avertissement solennel. Ces appareils imposants ont partagé les mêmes faiblesses structurales : une hyper-centralisation autour d’un chef charismatique, une incapacité théorique à se réinventer une fois privés des privilèges étatiques, et une sclérose idéologique. Pour l’APR, le premier impératif pour survivre consiste à analyser lucide ces trajectoires afin de ne pas reproduire leurs erreurs mortelles.

L’un des pièges les plus redoutables réside dans le présidentialisme absolu qui caractérise les appareils politiques sénégalais. Comme le PDS avec Abdoulaye Wade ou Rewmi avec Idrissa Seck, l’APR s’est construite presque exclusivement autour de la figure de son fondateur, Macky Sall. Sans la réorganisation d’une gouvernance interne collégiale et le renouvellement démocratique de ses instances, le parti risque la désagrégation rapide dès lors que son leader prend de la hauteur ou s’éloigne de la gestion quotidienne de la politique locale.

Le second écueil à éviter est la saignée des transhumances et l’érosion post-pouvoir. Historiquement, le départ du Palais de la République s’accompagne d’une désertion massive des opportunistes politiques. Le PS et le PDS ont tous deux vu leurs bataillons de cadres s’évaporer dès les premiers mois d’opposition. L’APR ne réchappera à ce phénomène que si elle parvient à substituer la loyauté envers des avantages matériels par un réel engagement doctrinal et des valeurs partagées.

Sur le plan idéologique, le paysage politique a subi une transformation en profondeur. L’électorat sénégalais, très jeune et politisé, privilégie aujourd’hui la souveraineté économique, la reddition des comptes et la rupture institutionnelle. Pour rester audible face au discours souverainiste du régime en place, l’APR doit dépasser la simple posture de défense de son bilan gouvernemental et formuler une offre politique réinventée, capable de répondre aux aspirations sociétales contemporaines.

Sur le plan de l’organisation, le parti de Macky Sall paie le prix d’un ancrage militant souvent négligé au profit de l’appareil d’État. Durant ses douze années au pouvoir, l’APR a fonctionné comme un parti d’élus et de directeurs généraux plus que comme une école de cadres. Pour résister au choc du retour dans l’opposition, elle doit opérer une réorganisation interne de fond, dynamiser sa base, écouter ses militants de première heure et redescendre sur le terrain des luttes citoyennes.

L’émergence d’une nouvelle génération de leaders au sein de la formation est également une condition sine qua non de sa pérennité. Les guerres de succession ayant miné le PS et l’absence de dauphin naturel au PDS ont conduit ces structures au bord de l’extinction générationnelle. L’APR dispose de cadres compétents et relativement jeunes : il leur appartient d’occuper l’espace public, d’incarner une opposition républicaine rigoureuse et d’apporter une contradiction constructive aux orientations du nouveau régime.

Face à la fermeté institutionnelle exercée par le gouvernement actuel, la stratégie du simple affrontement d’appareil s’avérera inefficace. L’APR doit réapprendre l’art de la coalition saine et pragmatique, sans tomber dans les petites combinaisons d’appareils qui ont fini par décrédibiliser la classe politique traditionnelle aux yeux de la population. Sa capacité à nouer des alliances thématiques claires sur les questions économiques et démocratiques sera un révélateur de sa maturité politique.

L’Alliance pour la République se trouve désormais à la croisée des chemins. Soit elle succombe au sort fatal des partis d’État devenus coquilles vides, soit elle réussit sa mue démocratique en se muant en une force d’opposition moderne, structurée et force de proposition. Sa survie ne dépendra pas de son passé glorieux, mais de sa volonté ferme de se réinventer dans un Sénégal qui a irréversiblement changé de logiciel politique.

La rédaction de Xibaaru