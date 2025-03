Leaders traqués, parti menacé de dissolution…l’APR va-t-il disparaître ?

«Seul le royaume de Dieu est éternel !» Voilà un adage auquel les membres de l’Alliance pour la République (APR) doivent. Depuis que ce parti a été battu par le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), ces membres vivent un véritable calvaire. Certains sont traqués dans le cadre de la reddition des comptes. D’autres risquent tout simplement de se retrouver sans parti. Des Pastéfiens veulent voir ce parti disparaître.

Un an après la prise du pouvoir par Pastef, l’APR est sur une pente descendante. Ce parti, jadis puissant, n’est plus ce qu’il était auparavant. Beaucoup de grands noms de ce parti lui ont tourné le dos. Certains ont même rejoint Amadou Ba dans sa «Nouvelle Responsabilité». D’autres font des clin d’oeil au parti Pastef. Les rares républicains qui se battent peinent à se faire un nom. Les patriotes ont réussi à peindre les membres du régime sortant sous leurs habits les plus sombres.

L’APR est dans le viseur du Pastef. Si on en croit Waly Diouf Bodian, l’Alliance pour la République (APR) «n’a plus sa raison d’être». Le directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD) et responsable de Pastef a affirmé que le parti fondé en 2008 par Macky Sall devrait être dissous après l’interprétation de la loi d’amnistie. Revenant sur les événements de mars 2021, il a rappelé que « des nervis se sont fondus dans la masse au vu et au su des forces de l’ordre. Ils étaient armés et tiraient sur des gens».

Waly Diouf Bodian a ajouté que «les nervis ont tué plus de gens que les forces de l’ordre». Ainsi, il appelle à la dissolution de l’APR : « Après interprétation de la loi d’amnistie, il faut dissoudre l’APR », a-t-il insisté. Il a également accusé le parti d’avoir recruté des nervis impliqués dans des crimes lors des manifestations. « Il est prouvé que les nervis étaient à la permanence de l’APR », a-t-il déclaré dans une vidéo. Des menaces qui font débat sur les réseaux sociaux. «La demande de dissolution de l’APR de Wally est un aveu d’échec du pouvoir. Normalement s’ils avaient normalement leur job, l’APR n’allait plus exister. WADE a foudroyé le PS MACKY a mis KO le PDS SONKO va faire renaître l’APR», raille un internaute.

Mais les Apéristes ne doivent pas danser. Leur parti est menacé. Et certains patriotes ont l’esprit vengeur. Ces personnes ne seront contentes que si le pouvoir actuel fait vivre à l’APR les mêmes misères que le Pastef. Et si l’on s’en souvient bien, Ousmane Sonko avait perdu son parti lors des événements de juillet 2023. Un événement qui s’est produit juste après son arrestation.

«Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés », expliquait le communiqué signé à l’époque par le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diop. «Les dernières en date sont les graves troubles à l’ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ceux du mois de mars 2021», poursuivait le document.

«Suite à ces événements qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques (…), le parti politique PASTEF est dissous par décret N° 2023-1407 du 31 juillet 2023 », conclut le communiqué, relevant que les biens du parti dissous seront « liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Le même procédé sera-t-il utilisé contre l’APR.

À l’heure du bilan du président Bassirou Diomaye Faye, l’APR vit un véritable enfer. Beaucoup de membres de ce parti croupissent en prison. D’autres ont maille avec la justice. Pour ne rien arranger, cette menace de dissolution plane sur le parti de Macky Sall. Il est temps pour les républicains de trouver la bonne formule pour éviter la disparition qui les guette !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn