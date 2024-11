La coalition Takku Wallu Sénégaal « qui est allée à la rencontre du peuple partout sur le territoire national », a tenu à remercier les populations « pour leur accueil enthousiaste et chaleureux ».

Ainsi, au nom du président Macky Sall et de l’ensemble de leaders, la coalition Takku Wallu Senegaal a salué « la mobilisation exceptionnelle des bases militantes et la liesse populaire, empreinte d’un espoir qui laisse entrevoir une victoire inéluctable au soir du 17 novembre. Les populations rencontrées n’ont jamais cédé face aux tentatives d’intimidation et de sabotage en provenance du PASTEF qui sent déjà une défaite historique planer sur les épaules de sa tête de liste Ousmane Sonko ».

Raison pour laquelle la coalition Takku Wallu Senegaal invite les militants et sympathisants de la coalition « à rester mobilisés et vigilants jusqu’à la victoire ». En outre, souligne le communiqué, la coalition Takku Wallu Senegaal « condamne énergiquement les violences survenues dans la période du fait des discours haineux, irresponsables et immatures d’appel à la vengeance portés par Ousmane Sonko, tête de liste de PASTEF et non moins premier ministre du Sénégal et ses responsables. Avec la même fermeté, TWS fustige les attaques grotesques contre les institutions de la République particulièrement contre le président de la République lui-même, président de tous les Sénégalais ».

« À ce titre, la coalition Takku Wallu Senegaal appelle tous les Sénégalais épris de paix et de justice, tous les démocratiques et républicains à sanctionner l’irrévérence et l’arrogance érigées en mode de gouvernance par le PASTEF pour préserver, la cohésion sociale et la stabilité du pays. En effet, aujourd’hui plus que jamais, notre modèle démocratique fondé sur le dialogue, la liberté d’expression et de conscience est menacé par une démarche ouvertement autocratique du PASTEF et de son leader qui accuse, juge et condamne des Sénégalais, lors de meetings politiques devant ses adeptes en transe qu’il ‘active’ et ‘désactive’ à souhait. Dans un État de droit comme le nôtre, seule la justice dispose de cette prérogative », selon Macky Sall et Cie.

« Enfin , la coalition Takku Wallu Senegaal appelle le peuple Sénégalais à voter massivement pour Takku Wallu Senegaal et l’opposition afin de consolider, restaurer la confiance et remettre la compétence à au service du développement inclusif de notre pays. Les Sénégalais pour la plupart restent convaincus que ces apprentis qui nous gouvernent brillent par leur manque d’expertise. Les tâtonnement, la dégradation de la notation du Senegal et la prudence diplomatique du Fonds Monétaire International FMI indiquent déjà des lendemains difficiles pour tous les Sénégalais particulièrement les couches vulnérables. Dimanche 17 Novembre , votons massivement pour Takku Wallu Senegaal », conclut le communiqué.