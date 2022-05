Législatives : Gueum sa Bopp ne veut pas revivre le coup de 2019

Après la présidentielle, avec le parrainage et ses écueils matériels et de doublons, le risque d’être éliminé plane même sur les plus grandes coalitions. Pour plus de transparence, la commission chargée de la réception a procédé ce jeudi 5 Mai 2022 au Tirage de l’ordre de dépôt des dossiers de déclarations de candidature avec la chance qui penche très fort du coté de la Coalition Gueum Sa Bopp.

La commission chargée de la réception des dossiers de déclarations de candidature pour les prochaines élections législatives a procédé ce jeudi 5 Mai au tirage au sort pour l’ordre de dépôt en présence des représentants de la Cena, des observateurs de la société civile et du Cnra. A l’arrivée, sur les résultats affichés, le mouvement politique Pass-Pass sera le premier à déposer son dossier de candidature, suivi de la coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany arrivée deuxième et devançant tous les grands partis et grandes Coalition.

Parmi les autres grosses pointures, c’est Yewwi Askan Wi (7e), Arr Sénégal (17e), Benno Bokk Yakkar (22e) qui se suivent. Mais l’autre grande surprise est que la grande Coalition Wallu Sénégal est arrivée 24ième donc avant dernière devant la coalition Union Citoyen Bunt Bi ferme la marche. C’est assurément une très bonne nouvelle qui tombe pour Bougane Guèye Dany et ses alliés car avec ce parrainage maintenu de force malgré la décision de la CEDEAO, près d’une vingtaine de parti et coalition seront recalés.

Bougane Guèye Dany et ses camarades ont commencé à affûter les armes aussitôt après les Locales avec sa Coalition arrivée troisième et ses plus de 220 000 voix. L’homme dès le lendemain de la Korité était en tournée à l’intérieur du pays, pour s’enquérir des priorités attendues des populations, mais aussi récolter ses listes de parrainages.

Pour rappel, à la vielle de la présidentielle 2019, comme Gueum Sa bopp, Bok Guis Guis a vu ses 15000 signatures invalidées sur les 66800 présentées. Au Finish, seuls cinq candidats ont été autorisés à participer à l’élection sur près d’une trentaine déclarée. Chose jugée illégale par la CEDEAO, mais maintenue de force par l’Etat du Sénégal.

Avec Senego