​Les fils et le poids du pouvoir…Une Malédiction Judiciaire

​L’actualité sénégalaise met en lumière une série de démêlés judiciaires impliquant les descendants de figures politiques majeures, soulevant la question d’une possible « malédiction des fils » ou, plus justement, le risque inhérent à la proximité du pouvoir. De Karim Wade, fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade, à Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, en passant par les implications concernant le fils de l’ancien Président Macky Sall, un schéma troublant se dessine, invitant à une réflexion profonde sur l’éthique de la gouvernance et la séparation entre la sphère familiale et les affaires de l’État.

​Le cas de Karim Wade est sans doute l’élément déclencheur de cette série, symbolisant la chasse aux « sorciers » par le régime suivant. Accusé et condamné en 2015 pour enrichissement illicite du temps où il était ministre d’État et conseiller de son père, son procès fut retentissant. Il a été condamné à six ans de prison ferme et à une lourde amende, ce qui a eu pour conséquence de l’écarter de la course à la présidentielle de 2017. Bien que gracié en 2016 et parti en exil, ce chapitre a marqué l’opinion, illustrant la fragilité des protections lorsqu’on est à la fois enfant du chef de l’État et acteur majeur de la vie publique.

​Si Karim Wade a fait face à la justice, le nom d’Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall, apparaît aujourd’hui indirectement dans l’enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs. Le fait qu’il soit soupçonné comme co-fondateur présumé d’une SCI avec Ibrahima Bâ, dont la gestion était confiée au chauffeur de ce dernier, crée un lien d’autant plus troublant que la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) a identifié des mouvements financiers douteux se chiffrant à plusieurs milliards de FCFA. Contrairement à Karim Wade qui s’était présenté devant les tribunaux, l’absence du fils Sall, qui serait hors du pays, alimente les spéculations.

​L’arrestation récente d’Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, par la DIC (Division des Investigations Criminelles) dans le cadre de cette même affaire Waly Seck et Cie, parachève ce tableau. Soupçonné d’avoir participé à la création de cette SCI suspecte, il se retrouve en détention provisoire. Son cas s’inscrit dans un contexte où son père était un candidat majeur à la présidence. D’ailleurs dans son communiqué, la Nouvelle République semble dire que c’est Amadou Ba qui visé par cette arrestation. Cette interpellation, basée sur un rapport complémentaire de la CENTIF, montre que la traque des flux financiers douteux ne s’arrête pas aux têtes d’affiche politiques, mais s’étend à leurs entourages les plus proches.

​Le point commun entre ces trois figures est criant : ils sont les fils de hauts dignitaires de la République qui ont vu leur nom ou leur personne directement impliqués dans des enquêtes financières ou des poursuites judiciaires majeures. Qu’il s’agisse d’enrichissement illicite ou de blanchiment, les accusations touchent à l’intégrité financière et à l’usage potentiellement abusif des positions de pouvoir de leurs pères. Ce parcours similaire dans l’œil du cyclone judiciaire fait craindre un destin commun, où l’ascension politique du père se paie par les démêlés judiciaires du fils, exposant une vulnérabilité et une présomption de malversation que le statut familial ne suffit pas à dissiper.

​Le fil conducteur de ces affaires est la confusion dangereuse entre la sphère politique et la sphère familiale. La désignation de membres de sa famille à des postes de responsabilité, ou simplement leur implication dans des affaires économiques en période de pouvoir, expose les hommes politiques et leurs proches à un contrôle accru et à des soupçons légitimes ou non. L’histoire récente du Sénégal semble illustrer un cercle vicieux où le régime qui succède s’empresse de traquer les biens et les fonds de ses prédécesseurs, en commençant souvent par leurs fils.

​Ces affaires successives devraient servir de sévère avertissement à la classe politique sénégalaise et africaine en général. Il est impératif que les hommes d’État fassent preuve d’une transparence et d’une rigueur sans faille pour garantir que la gestion des affaires publiques soit strictement séparée des intérêts privés de leur famille. Le fait de mêler ses proches aux responsabilités ou aux affaires du pays crée une brèche dans l’éthique de la gouvernance, offrant une cible facile aux adversaires politiques et discréditant l’action publique.

​L’opinion publique est de plus en plus exigeante quant à l’exemplarité de ses dirigeants. L’image de « fils de » impliqué dans des scandales de plusieurs milliards sape la confiance dans les institutions et dans la lutte contre la corruption. Il ne s’agit pas d’une fatalité ou d’une « malédiction », mais de la conséquence directe d’une gestion perméable entre le pouvoir d’État et les affaires privées. L’heure est à la responsabilité et à la rupture avec ces pratiques pour assainir durablement la vie politique.

​Pour tout homme politique accédant aux plus hautes fonctions, l’impératif est désormais d’éviter d’associer sa famille à la gestion ou aux bénéfices indirects du pouvoir. Une ligne claire doit être tracée entre le service public et les opportunités privées qui pourraient en découler. Le destin de Karim Wade, et les problèmes actuels d’Ibrahima Bâ et les rumeurs autour du fils Sall, rappellent que le prix de l’entremêlement est souvent une enquête, une comparution ou un exil, et, in fine, un discrédit pour l’héritage politique du parent.

