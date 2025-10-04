Un homme retrouvé mort…il a été massacré à coups de couteau dans son logement

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé à son domicile d’Orvault, une banlieue de Nantes, en Loire-Atlantique. C’est le Samu qui a fait la macabre découverte jeudi en milieu de journée.

La victime, âgée de 33 ans, présentait des plaies à différents endroits de son corps, dont au moins un coup de couteau dans le dos.

Son visage portait des traces de coups et était couvert de sang. Il avait des blessures aux mains évoquant de possibles lésions de défense.

Le trentenaire était connu des services de police pour des faits de stupéfiants. Une autopsie sera pratiquée.

Source : F D