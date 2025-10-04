Une jeune femme retrouvée morte avec un couteau planté au cou

Un drame bouleversant s’est produit ce vendredi 3 septembre dans le quartier Bikanga, commune de Kinseso, à Kinshasa. Moïsette, une jeune femme de 29 ans, a été retrouvée morte dans le shop de vente d’accessoires téléphoniques où elle travaillait. Son corps gisait dans une mare de sang, un couteau de cuisine profondément enfoncé dans son cou.

La victime a été transportée en urgence à l’hôpital de référence de Matete, après un premier passage dans un centre de santé, mais les médecins n’ont pu que constater son décès. Sa famille, inconsolable, s’est rassemblée dans la soirée devant l’établissement hospitalier.

Selon le témoignage d’un cousin, c’est le jeune frère de la victime, Salem, qui a fait la macabre découverte. « Vers 16 heures, il est allé la voir à son lieu de travail pour l’accompagner prendre son traitement du soir. En ouvrant la porte du shop, il a retrouvé sa sœur ensanglantée, un couteau planté dans son cou », relate-t-il avec émotion.

Les circonstances exactes de la mort demeurent floues et divisent. Tandis que certains évoquent l’hypothèse d’un suicide, les proches privilégient celle d’un assassinat. « Moïsette était droitière. Or, le couteau a été retrouvé du côté droit de son cou. Cela nous fait penser qu’elle n’a pas pu se donner la mort elle-même », affirme un autre membre de la famille sous couvert d’anonymat.

À l’hôpital de Matete, les médecins ont tenté de retirer l’arme blanche du corps avant de placer la dépouille à la morgue. Une enquête devrait être ouverte pour faire toute la lumière sur cette tragédie qui plonge famille, amis et habitants du quartier dans la stupeur.