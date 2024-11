Les journalistes invités à s’impliquer dans la lutte contre la corruption

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Gueye, a souligné, mardi à Dakar, l’importance cruciale des médias et plus particulièrement ”le rôle clé des journalistes d’investigation”, dans la lutte contre la corruption, ”un phénomène qui gangrène nos institutions publiques”.

‘’Le journalisme d’investigation est un levier puissant pour exposer et mettre à nu les pratiques illicites et les réseaux de malversations’’, a-t-il dit, insistant sur l’importance des enquêtes approfondies pour renforcer la crédibilité et l’impact des actions de dénonciation.

Serigne Bassirou Guèye présidait l’ouverture d’un atelier de formation de deux jours, organisé par Amnesty International Sénégal en collaboration avec l’OFNAC et la société civile sénégalaise.

Le président de l’Ofnac a rappelé que la corruption, ”sous ses différentes formes”, que ce soit la fraude, les pots-de-vin, le favoritisme, constitue ”un frein majeur à la transparence et à la performance des services publics”.

Il a encouragé les journalistes à jouer un rôle actif dans la dénonciation de ces pratiques et à contribuer à la promotion d’une gouvernance responsable et intègre.

Le président de l’OFNAC a également salué la coopération avec la société civile, notamment Amnesty International Sénégal, dans le cadre d’un protocole d’accord signé en 2022.

‘’Cette collaboration vise à coordonner les efforts de prévention et de lutte contre la corruption’’, a dit Serigne Bassirou Gueye.

Il a rappelé que les conventions internationales, telles que celles des Nations Unies et de l’Union africaine, reconnaissent le rôle clé des médias dans ce combat.

‘’Votre présence nombreuse ici aujourd’hui, vous, acteurs des médias, démontre clairement l’intérêt que vous portez à la lutte contre la corruption, un phénomène qui gangrène nos institutions et risque de compromettre le développement socio-économique de notre pays’’, a-t-il déclaré.

M. Gueye a réitéré l’engagement de l’OFNAC à accompagner les journalistes en leur fournissant des outils adaptés pour exercer leur mission avec professionnalisme.

Il appelé à ”intensifier les efforts pour améliorer la perception de la corruption et maintenir les avancées du Sénégal (…).

De son côté, le président d’Amnesty International Sénégal, Pape Diéne Diop, a encouragé les médias à renforcer leur rôle dans la lutte contre la corruption.

Il a salué la forte mobilisation des journalistes, qu’il considère comme des partenaires essentiels pour dénoncer les pratiques illicites et inciter les autorités à agir avec efficacité.

‘’Le journalisme d’investigation est un outil puissant pour exposer les pratiques illégales et renforcer la crédibilité de nos institutions ‘’, a-t-il conclu.

Cette rencontre, réunissant une trentaine de journalistes, vise à leur fournir des outils et des compétences spécifiques pour faciliter l’accès à l’information, mener des enquêtes rigoureuses et sensibiliser les citoyens sur leur rôle dans la prévention de la corruption.

APS